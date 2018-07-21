Ещё
Прогноз на матч «Факел» — «Сочи» — 22 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз на матч «Факел» — «Сочи» — 22 июля 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Два неудачника первого тура решат в очном споре, кому набрать стартовые очки в ФНЛ.
Факел
Воронежский «Факел» получил в главные тренеры своего воспитанника Пыгина и заменяющего его на тренерской лавочке по причине отсутствия лицензии Волгина. Однако в первом туре тренерский дуэт надежд не оправдал, уступив в Томске 2:0.
Переезд в Сочи сказался на бывших игроках питерского «Динамо». Даже в укреплённом составе они не смогли забить «Спартаку-2». Москвичи, в свою очередь, наказали «горожан» за нерасторопность в своей штрафной площади, реализовав пенальти.
Где смотреть матч
Поединок «Факел» — «Сочи» состоится в Воронеже на стадионе " Центральный стадион профсоюзов" (вместимость:31700), 22.07.2018 в 17:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Факел" — «Сочи» +0=1-1. Разница мячей: 0:2.
В прошлом сезоне «Факел» был главным аутсайдером и занял последнее место в ФНЛ, поэтому неудивительно, что обе встречи воронежский клуб провалил, сумев набрать всего одно очко.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Игрокам «Сочи» немного не повезло в первом туре. К тому же ещё нужно притереться к новым болельщикам. Поэтому на выезде должно играться проще, а значит и победа придёт, П2-1,80.
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
Бензема: "Ди Марцио - лжец" "Барселона" предложила 61 млн евро за Виллиана Кто победит в матче "Балтика" - "Тамбов" - прогноз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию57
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»677
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии168
Фото кабинета Медведева удивило россиян446
Украина придумала наказание за Крымский мост56
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение