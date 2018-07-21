Прогноз на матч «Факел» — «Сочи» — 22 июля

Два неудачника первого тура решат в очном споре, кому набрать стартовые очки в ФНЛ.

Факел

Воронежский «Факел» получил в главные тренеры своего воспитанника Пыгина и заменяющего его на тренерской лавочке по причине отсутствия лицензии Волгина. Однако в первом туре тренерский дуэт надежд не оправдал, уступив в Томске 2:0.

Переезд в Сочи сказался на бывших игроках питерского «Динамо». Даже в укреплённом составе они не смогли забить «Спартаку-2». Москвичи, в свою очередь, наказали «горожан» за нерасторопность в своей штрафной площади, реализовав пенальти.

Где смотреть матч

Поединок «Факел» — «Сочи» состоится в Воронеже на стадионе " Центральный стадион профсоюзов" (вместимость:31700), 22.07.2018 в 17:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Факел" — «Сочи» +0=1-1. Разница мячей: 0:2.

В прошлом сезоне «Факел» был главным аутсайдером и занял последнее место в ФНЛ, поэтому неудивительно, что обе встречи воронежский клуб провалил, сумев набрать всего одно очко.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Игрокам «Сочи» немного не повезло в первом туре. К тому же ещё нужно притереться к новым болельщикам. Поэтому на выезде должно играться проще, а значит и победа придёт, П2-1,80.