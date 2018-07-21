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Фёдор Емельяненко даст мастер-класс для псковских спортсменов
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Фёдор Емельяненко даст мастер-класс для псковских спортсменов 

Псковская губерния 2 часа назад
Псковский регион посетит многократный чемпион России и мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко, сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на слова врио губернатора региона Михаила Ведерникова: известный спортсмен даст мастер-класс для псковских спортсменов. Кроме того, по словам Ведерникова, 5 августа в Ледовом дворце Пскова пройдёт фестиваль смешанных единоборств «Земля Великих Побед» и ивент АСВ КВ-17. В нем будут участвовать именитые кикбоксеры, вместе с ними на ринг выйдут два спортсмена из Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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