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«Тамбов» обыграл «Балтику» в матче ФНЛ
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«Тамбов» обыграл «Балтику» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Тамбов» переиграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Сенин Себай. У хозяев мяч забил Владимир Дядюн.
В следующем туре «Тамбов» примет «Нижний Новгород», а «Балтика» на выезде сыграет с московским «Чертаново».
Футбол. ФНЛ. 2-1 тур "Балтика" (Калининград) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:2 Голы: 0:1 — Себай, 25; 0:2 — Себай, 77; 1:2 — Дядюн, 88
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