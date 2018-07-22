«Тамбов» обыграл «Балтику» в матче ФНЛ

«Тамбов» переиграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Калининграде , завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Сенин Себай. У хозяев мяч забил Владимир Дядюн

В следующем туре «Тамбов» примет «Нижний Новгород», а «Балтика» на выезде сыграет с московским «Чертаново».