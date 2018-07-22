«Тамбов» обыграл «Балтику» в матче ФНЛ 

«Тамбов» переиграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Сенин Себай. У хозяев мяч забил Владимир Дядюн.
В следующем туре «Тамбов» примет «Нижний Новгород», а «Балтика» на выезде сыграет с московским «Чертаново».
Футбол. ФНЛ. 2-1 тур "Балтика" (Калининград) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:2 Голы: 0:1 — Себай, 25; 0:2 — Себай, 77; 1:2 — Дядюн, 88