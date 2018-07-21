Кто победит в матче «Балтика» — «Тамбов» — прогноз

Центральная встреча 2-го тура первенства ФНЛ состоится в Калининграде

Балтика

Поднявшая шум в трансферном пространстве «Балтика» неожиданно крупно уступила в первом туре «Тюмени». Касасаев, Торбинский, Шешуков и Помазан лишь наблюдали за действиями игроков тюменского клуба. Гол престижа у «Балтики» забил Владимир Дядюн

"Тамбов" доказал свои намерения на высокие позиции в турнирной таблице в этом сезоне в ФНЛ. Команда под руководством Тимуша Шипшева забила быстрый гол в поединке против «Зенита-2», контролируя ход встречи до самого конца. За три минуты до финального свистка команды обменялись забитыми мячами, но три очка достались «волкам».

Где смотреть матч

Поединок «Балтика» — «Тамбов» состоится в Калининграде на стадионе «Калининград» (вместимость: 35212), 22.07.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Балтика" — «Тамбов» +2=0-2. Разница мячей: +2=0-2.

В очных встречах команды имеют равную статистику. Самый крупный результат был зафиксирован в первом круге прошлого сезона, когда «Тамбов» одержал победу 3:0.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Определённо эта встреча приковывает к себе наибольшее внимание в туре. Встречаются два предварительных лидера. «Балтика» неожиданно проиграла в первом туре и готова доказать, что это было недоразумение. Стадион в Калининграде ещё не прошёл проверку дождём, но сегодня он должен доказать свою необходимость. Проверить это будет очень просто, хочется увидеть не менее 70% зрителей на трибунах. В любом случае, «Тамбов» не едет в роли записного аутсайдера, нас ждёт настоящая битва, в которой букмекеры, и мы с ними согласны, верят в хозяев, П1-2,05.