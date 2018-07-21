Памятник за рубль: исторические здания Петербурга передадут инвесторам

Исторические здания по одному рублю за квадратный метр. Так действует новая программа сохранения архитектурных памятников Санкт-Петербурга . Инвесторы за копейки получают дореволюционные постройки, восстанавливают их, а потом могут получать прибыль, разместив внутри офисы или магазины. Правда, свобода собственников все же ограничена. Кем и как, рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Ярославна Фролова.

Вокзал ныне не существующей железной дороги в Пушкине стыдливо прикрыт синим забором. «Царский павильон» не реконструировали со времени постройки в 1912 году. Здание разрушалось, теряло парадный облик, стирались временем элементы декора. Его первым выставят на торги в рамках городской программы «Памятник за рубль».

Спустя век угадывается псевдорусский архитектурный стиль. Сохранились фрески и барельеф «двуглавый орел». Он, конечно, изрядно ощипан, но подлежит реконструкции. Инвесторы получают в свое пользование дома с историей и обращаться с ними должны уважительно.

«В отношении объектов будет выдаваться обязательство инвесторов и КГИОП. И все работы будут проводиться в рамках выданного здания, в рамках согласованной проектной документации. У каждого объекта будет свое целевое назначение. И в договоре это будет прописано», — указала пресс-секретарь комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Оксана Шульга.

Рубль за квадратный метр — цена невероятно выгодная, но для инвесторов памятник — кот в мешке. Объем работ можно оценить только когда вскроешь полы. И порой приходится жертвовать декором и лепниной, чтобы спасти остатки истории.

«Заменить надо на бетонные конструкции, повторить рельеф и архитектуру фасада. Очень много вопросов по архитектуре. Методики принятия решения пока нет. И будут сталкиваться мнения архитектора и чиновников», — посетовал генеральный директор девелоперской компании Евгений Чистяков

Власти Петербурга на реконструкцию здания отводят семь лет. Евгений Чистяков уверен: этого времени достаточно. Он и сам планирует следить за торгами. Сейчас его фирма занимается восстановлением казарм XVIII века. В корпусах разместят магазины, рестораны, офисы. И хоть основные работы уже завершены, стены разговаривают до сих пор. В этом и есть магия старинных сооружений.

«В одной из стен корпуса мы нашли записку, написанную военными солдатами. «Мы переживаем критический момент. До приказа осталось 32 дня». У людей дембель, и 32 дня — целая вечность. «Дембель неизбежен. Ура, товарищи». Краснодар , 69-71», — рассказал генеральный директор девелоперской компании Евгений Чистяков.

На торги выставлено шесть объектов. Среди них дом Челищева — постройка XIX века. Но горожане с опаской ждут, что появится на месте пустующего здания.

«Я считаю, в центре надо по максимуму сохранять исторический облик», — сказал мужчина.

«Центр исторический Санкт-Петербурга и здесь соответствующие достопримечательности. Поэтому что-то связанное с историей», — полагает девушка.

Аукцион пройдет осенью. Тогда и станет понятно, какая судьба ждет разрушающиеся памятники архитектуры.

На балансе у города сейчас находится большое количество исторических зданий. На их содержание просто не хватает денег. Отдать памятники частным инвесторам — пока самый реальный способ сохранения культурного наследия. Подобная программа действует и в Москве

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