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Интервью спикера ГД Вячеслава Володина покажут в эфире ГТРК «Саратов»
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Интервью спикера ГД Вячеслава Володина покажут в эфире ГТРК «Саратов» 

АиФ 1 час назад
Интервью спикера ГД Вячеслава Володина покажут в эфире ГТРК «Саратов», политик ответит на актуальные для региона вопросы.
На официальном сайте опубликован анонс: «Саратовская область в своё время утратила свои позиции и потеряла конкурентоспособность.
Арбитражный суд и высокотехнологичный медицинский центр могли появиться в Саратове. Но их построили в Казани и Пензе. Власти не боролись за эти объекты.
Может ли регион вернуть свои сильные позиции и стать серьёзным конкурентом?
Что нужно сделать, чтобы не потерять ещё два важных для нашего региона объекта — Окружной Кассационный суд и современный онкологический центр?
А также другие актуальные для региона вопросы: какие ещё трассы могут перейти в федеральную собственность, а следовательно, получить долгожданный ремонт?
Что уже сегодня должны делать местные власти, чтобы завтра у нас появилась комфортная набережная зона, с местами отдыха и пляжем? Кто ответит за некачественно сделанную часть взлётно-посадочной полосы в новом аэропорту?
И есть ли уже варианты, как решить проблему самых сложных, неподъёмных долгостроев? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным», — говорится в сообщении.
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