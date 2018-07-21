Интервью спикера ГД Вячеслава Володина покажут в эфире ГТРК «Саратов»

Интервью спикера ГД Вячеслава Володина покажут в эфире ГТРК «Саратов», политик ответит на актуальные для региона вопросы.

На официальном сайте опубликован анонс: « Саратовская область в своё время утратила свои позиции и потеряла конкурентоспособность.

Арбитражный суд и высокотехнологичный медицинский центр могли появиться в Саратове . Но их построили в Казани Пензе . Власти не боролись за эти объекты.

Может ли регион вернуть свои сильные позиции и стать серьёзным конкурентом?

Что нужно сделать, чтобы не потерять ещё два важных для нашего региона объекта — Окружной Кассационный суд и современный онкологический центр?

А также другие актуальные для региона вопросы: какие ещё трассы могут перейти в федеральную собственность, а следовательно, получить долгожданный ремонт?

Что уже сегодня должны делать местные власти, чтобы завтра у нас появилась комфортная набережная зона, с местами отдыха и пляжем? Кто ответит за некачественно сделанную часть взлётно-посадочной полосы в новом аэропорту?

И есть ли уже варианты, как решить проблему самых сложных, неподъёмных долгостроев? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным», — говорится в сообщении.