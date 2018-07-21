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Дешам: «Гризманн заслуживает „Золотого мяча“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о шансах форварда своей команды Антуана Гризманна, выступающего за мадридский «Атлетико», выиграть в текущем году «Золотой мяч».
"Он является потенциальным кандидатом на выигрыш «Золотого мяча». Он этого заслуживает, да. Конечно, есть и другие претенденты на награду, но он заслуживает ее получить", — приводит слова наставника «трехцветных» FootMercato.
В прошлом сезоне Гризманн вместе с «Атлетико» стал вторым в Ла Лиге и выиграл Лигу Европы. Летом со сборной Франции он стал чемпионом мира.
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