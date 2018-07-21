Дешам: «Гризманн заслуживает „Золотого мяча“

"Он является потенциальным кандидатом на выигрыш «Золотого мяча». Он этого заслуживает, да. Конечно, есть и другие претенденты на награду, но он заслуживает ее получить", — приводит слова наставника «трехцветных» FootMercato.

В прошлом сезоне Гризманн вместе с «Атлетико» стал вторым в Ла Лиге и выиграл Лигу Европы. Летом со сборной Франции он стал чемпионом мира.