В Екатеринбурге пройдёт череда акции против пенсионной реформы

Министерство общественной безопасности Свердловской области , наконец, одобрило заявки на проведение митингов против пенсионной реформы в г. Екатеринбурге . Ранее МОБ отклоняло заявки из-за чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Так, 28 июля в 12:00 митинг против повышения пенсионного возраста пройдет на площади Советской армии перед памятником «Черный тюльпан», — сообщает «Znak». МОБ одобрило заявку КПРФ на проведение митинга, правда, изначально представители партии планировали провести акцию на площади Труда.

Источник фото: tripadvisor.ru Министерство общественной безопасности также одобрило заявку Координационного совета «Союза трудящихся Свердловской области». Ранее председатель совета Алексей Решетько подал заявку на проведение митинга 27 июля с 17 до 19 часов на площади Труда.

Игорь Филиппов , представитель Левого социалистического действия, поделился с ИА «Уральский меридиан»:

«Заявка была подана на 450 человек на Площадь труда, но ее перенесли на Площадь Обороны, с чем уведомитель (Алексей Решетько) согласился».

На заявку Решетько МОБ, как и ранее, ответило, что в указанное им время и месте уже запланировано общественное мероприятие другим лицом. Однако, цитата:

«Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Между тем пункт 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации устанавливает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

Поэтому Министерство общественной безопасности предложило изменить место проведения митинга с площади Труда на площадь Обороны в границах ул. Тверитина-Луначарского, пояснив:

«Указанная территория также расположена в центральной части города Екатеринбурга, имеет большую норму предельной заполняемости, что, безусловно, увеличивает возможность охраны общественною порядка при проведении мероприятия сотрудниками полиции и не создаст угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия».

Таким образом, 27 июля с 17 до 19 часов на площади Обороны состоится митинг против пенсионной реформы, повышения цен на бензин и увеличения ставки НДС.

Игорь Филлипов:

«Я честно скажу, у меня очень большие сомнения, что соберется много людей. Вообще, я за то, чтобы было много акций. В принципе, некоторые члены КПРФ планируют прийти на митинг и 27, и 28 июля».

На митинг против повышения пенсионного возраста представители Координационного совета выйдут с лозунгом: «Остановим геноцид народа!».

Фото превью — Виктория Одиссонова/Новая газета