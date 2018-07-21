Минобороны ФРГ рассматривает возможность набирать иностранцев в армию

"Численность бундесвера будет расти. Для этого нам нужен квалифицированный личный состав. Поэтому мы внимательно проверяем все возможные варианты", — сказал представитель ведомства. Он напомнил, что теоретическая возможность призывать иностранцев в немецкую армию была прописана еще в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Однако именно сейчас соответствующий пункт «включен в обновленную кадровую стратегию» бундесвера.

Представитель Социал-демократической партии Германии Карл-Хайнц Бруннер полагает, что если и набирать иностранцев, то только с перспективой, что они потом получат гражданство ФРГ. В противном случае «будет угроза, что бундесвер превратится в что-то вроде армии наемников», считает он.

С жесткой критикой данной инициативы выступила и зампред парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По ее словам, германские политики «утратили здравый человеческий разум». Решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности, полагает представитель правых.

Германия отказалась от регулярных призывов в армию с 1 июля 2011 года.