Ещё
Минобороны ФРГ рассматривает возможность набирать иностранцев в армию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

Минобороны ФРГ рассматривает возможность набирать иностранцев в армию 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии не исключают, что в будущем будут набирать в свои ряды на добровольной основе граждан других стран Европейского союза. Об этом заявил в субботу агентству DPA представитель минобороны ФРГ.
"Численность бундесвера будет расти. Для этого нам нужен квалифицированный личный состав. Поэтому мы внимательно проверяем все возможные варианты", — сказал представитель ведомства. Он напомнил, что теоретическая возможность призывать иностранцев в немецкую армию была прописана еще в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Однако именно сейчас соответствующий пункт «включен в обновленную кадровую стратегию» бундесвера.
Представитель Социал-демократической партии Германии Карл-Хайнц Бруннер полагает, что если и набирать иностранцев, то только с перспективой, что они потом получат гражданство ФРГ. В противном случае «будет угроза, что бундесвер превратится в что-то вроде армии наемников», считает он.
С жесткой критикой данной инициативы выступила и зампред парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По ее словам, германские политики «утратили здравый человеческий разум». Решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности, полагает представитель правых.
Германия отказалась от регулярных призывов в армию с 1 июля 2011 года.
ТАСС: последние новости
Минтруд начинает программу обучения специалистов по уходу за пожилыми Sky: брат пострадавшего в Эймсбери мужчины не ожидал его столь быстрого выздоровления В Великобритании открывается авиасалон "Фарнборо-2018"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»317
В Турции произошла трагедия с россиянином58
Фото кабинета Медведева удивило россиян440
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев652
Максакова в короткой юбке вызвала фурор199
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала для России морские санкции
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение