Мазепа: ради чего он предал Петра I

Иван Степанович Мазепа , гетман Войска Запорожского — одна из самых заметных фигур петровской эпохи. Как известно, сначала он «присягал» на верность Петру I, но во время войны со шведами переметнулся на сторону короля Карла XII. До сих пор историки спорят о том, являлся ли он защитником интересов родной Украины или же предателем по натуре.

«Друг» царя Петра

Мазепе удалось объединить под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничить политическую автономию Запорожской Сечи.

Когда в 1689 году русский трон занял Петр I, стареющий гетман поначалу взялся в какой-то мере опекать молодого царя: в частности, давал ему советы, как вести себя с поляками. Со временем Петр и Мазепа стали близкими друзьями. В начале 1690-х Мазепа помог подавить на юге Малороссии восстание Петрика (Петро Иваненко), выступавшего одновременно против гетмана и русской власти, участвовал в обоих походах Петра к Азову . 8 февраля 1700 года Петр лично вручил Мазепе учрежденный им лично орден Андрея Первозванного «за многие его в воинских трудах знатные и усердно-радетель

ные верные службы».

«Без крайней, последней нужды я не переменю моей верности к царскому величеству», — такую фразу произнес Мазепа 17 сентября 1707 года. Однако после военного совета в Жолкве в марте 1707 года гетман затаил на Петра сильную обиду. Дело в том, что на этом совете было предложено существенно ограничить автономию Малороссии, а также полномочия самого гетмана.

Измена

1706 год выдался для России не слишком удачным. В сентябре, после поражения саксонской армии, король Польши и курфюрст Саксонии Август II отрекся от польского престола в пользу Станислава Лещинского, который был ставленником шведов, разорвав при этом союз с Россией. Таким образом у Петра больше не осталось союзников в Северной войне. Мазепа же рассчитывал отдаться под власть нового польского монарха, который, как он надеялся, предоставит Малороссии достаточную самостоятельност

ь. 16 сентября 1707 года Лещинский прислал гетману письмо, в котором просил, чтобы тот «намеренное дело начинал», когда шведское войско приблизится к границам Украины.

Гетман обещал предоставить шведам зимние квартиры и провиант, а также склонить на сторону шведского короля запорожских и донских казаков и калмыцкого хана Аюку.

Получив осенью 1708 года от Петра приглашение присоединиться к русским войскам под Стародубом , гетман не спешил туда отправляться, сославшись на свои недуги и смуты, связанные с продвижением шведов на юг. Когда в конце октября ближайший сподвижник Петра князь Александр Меншиков решил навестить «болящего», тот, захватив с собой гетманскую казну и полторы тысячи казаков, бежал в стан Карла XII, расположившийся в Горках, на юго-востоке от Новгорода-Северс

кого. Позднее к шведам присоединилась часть запорожского войска во главе с кошевым атаманом Константином Гордиенко. Всего в шведском лагере собралось около 10 000 казаков.

Месть Петра за измену была страшной. 11 мая 1709 года русские войска взяли Сечь и разрушили ее до основания. Многие были убиты и казнены. Несколько человек повесили на плотах, а плоты пустили по Днепру в назидание другим потенциальным предателям.

Бесславный конец

Увы, Мазепа просчитался, сделав ставку на шведского монарха. Его резиденцию — крепость Батурин, где он подготовил все для зимовки шведов, взяло русское войско под предводительство

м Меншикова. Хотя у шведов были определенные военные успехи, им приходилось нелегко, в том числе и из-за сопротивления партизан.

12 ноября 1708 года в Троицком соборе города Глухова в присутствии Петра I Мазепу и его сторонников предали анафеме. В тот же день была устроена символическая казнь со сжиганием чучела гетмана. Его официально лишили всех ранее пожалованных наград и грамот. Новым гетманом Украины стал Иван Скоропадский.

27 июня (8 июля) 1709 года русская армия разгромила войска шведов под Полтавой . Мазепа вместе с Карлом XII бежал на юг к Днепру. Оттуда он переправился в Бендеры. Османская империя наотрез отказалась выдать беглеца русским властям.

22 сентября Мазепа скончался. Тело его по распоряжению племянника перевезли в Галац и там устроили пышное погребение в церкви Святого Георгия.

Являлся ли Мазепа истинным защитником интересов Украины? Вряд ли. Скорее, он пекся исключительно о собственных интересах и стремился служить тому хозяину, который предложит более выгодные условия, даст ему больше власти. Предательство — это всегда предательство, по каким бы мотивам оно ни совершалось.