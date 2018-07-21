Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД Врио главы Дагестана 

Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД Врио главы ДагестанаВладимир Васильев выразил свои соболезнования родным, близким и сослуживцам сотрудников МВД по Республике Дагестан — старшего лейтенанта полиции Омара Ильясовича Омарова и лейтенанта полиции Игоря Валерьевича Агасиева, героически погибших при исполнении служебного долга. В своем заявлении он отметил, что идет поиск преступников по горячим следам: «Убежден, что все причастные к этому тяжкому преступлению понесут наказание по закону. Родственникам погибших сотрудников будет оказана необходимая поддержка и помощь», — написано в заявлении главы Дагестана. Накануне председатель правительства Дагестана Артем Здунов и министр МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов вручили вдовам сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения, сообщил наш корреспондент с места события. Обращаясь к вдовам, Артем Здунов отметил, что благодаря поступкам их мужей, сотрудникам правоохранительных органов, сохраняется мир и спокойствие в Дагестане.