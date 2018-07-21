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Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД Врио главы Дагестана
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Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД Врио главы Дагестана 

Mirmol.ru 33 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД Врио главы ДагестанаВладимир Васильев выразил свои соболезнования родным, близким и сослуживцам сотрудников МВД по Республике Дагестан — старшего лейтенанта полиции Омара Ильясовича Омарова и лейтенанта полиции Игоря Валерьевича Агасиева, героически погибших при исполнении служебного долга. В своем заявлении он отметил, что идет поиск преступников по горячим следам: «Убежден, что все причастные к этому тяжкому преступлению понесут наказание по закону. Родственникам погибших сотрудников будет оказана необходимая поддержка и помощь», — написано в заявлении главы Дагестана. Накануне председатель правительства Дагестана Артем Здунов и министр МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов вручили вдовам сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения, сообщил наш корреспондент с места события. Обращаясь к вдовам, Артем Здунов отметил, что благодаря поступкам их мужей, сотрудникам правоохранительных органов, сохраняется мир и спокойствие в Дагестане.
Вчера, на трассе Кизилюрт — Махачкала, при исполнении своего служебного долга погибли двое сотрудников ДПС. Соболезнуем родным и близким A post shared by MIRMOL.RU (@mirmol.ru) on Jul 21, 2018 at 2:10am PDT
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