Первоочередные противоаварийные работы стартуют на самарской Фабрике-кухне в августе

На объекте культурного наследия федерального значения, самарской Фабрике-кухне, предполагается провести первоочередные противоаварийные работы, пишет «КоммерсантЪ». Об этом в субботу, 21 июля, на выездном совещании на объекте рассказала заместитель генерального директора ФГБУК ГМВЦ «Росизо» по строительству Марина Дробышева.

"Начались работы по обследованию объекта. По факту его обследования разработана документация на проведение первоочередных противоаварийных работ. Сейчас она на рассмотрении у подрядчика. На работы выйдут приблизительно в августе. До декабря они должны завершиться", — сказала Марина Дробышева.

По ее словам, в проведении работ заинтересовано ООО «Легенда». Представитель ООО «Легенда» Мовлид Висаитов рассказал, что уже проведен осмотр объекта, знакомство с документами и работами, которые выполнил предыдущий подрядчик. Однако для проведения полноценных противоаварийных работ планируется провести дополнительное обследование здания.

Здание Фабрики-кухни, памятник эпохи конструктивизма, было построено в 1932 г. по проекту архитектора Екатерины Максимовой . Сначала в нем размещался комбинат питания при заводе им. Масленникова, а в 1990-е гг. после перехода объекта в частную собственность — торговые ряды. Позже Фабрика-кухня пришла в запустение, и возникла необходимость ее реставрации. В сентябре 2013 г. во время рабочего визита в Самаре министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал властям региона финансовую поддержку в восстановлении объекта.

В декабре этого же года объект стал собственностью региона. Позже ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрацию Фабрики-кухни проводило ООО «ЭТС» с декабря 2016 г. до конца 2017 года. Работы неоднократно приостанавливались, и в итоге контракт с подрядчиком на 580 млн руб. был расторгнут. В связи с этими событиями ввод здания в эксплуатацию перенесли на 1 декабря 2019 года. Позже на объекте ГУ МЧС по Самарской области ввело режим чрезвычайной ситуации. Установлено, что прежний подрядчик, ООО «ЭТС», освоил лишь 6% выделенной на реставрацию суммы, при этом проведенные на Фабрике-кухне работы приняты не были. Заказчик работ, Государственный музейно-выставочный центр Росизо, и власти собирались направить соответствующие материалы в суд и ФАС и добиваться включения ООО «ЭТС» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее на объекте вводился режим чрезвычайной ситуации. Также стало известно, что самарское ООО «Строительная Компания Сервис-Д» займется строительством дождевой канализации для Фабрики-кухни в течение 45 календарных дней с момента получения заявки от заказчика за 5,9 млн рублей.

Нового подрядчика, который возобновит и завершит реконструкцию самарской Фабрики-кухни, планируется определить осенью текущего года.