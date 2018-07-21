Как в Нижнем Новгороде внедряют уникальные технологии

Главу области Глеба Никитина в последние недели поздравляют «с Черышевыми». Нижний Новгород не только успешно принял у себя ЧМ, но и подарил нашей сборной нападающего, забившего на мундиале четыре гола. Его отец только стал тренером команды «Нижний Новгород». Но Никитин, назначенный прошлой осенью, взялся не только за развитие спорта. Другой его приоритет — быстрая цифровизация региона.

В Нижнем Новгороде под председательством вице-премьера Максима Акимова прошло большое совещание по вопросам цифровой экономики. Выбор места не случаен. И.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин знает все о том, как не оказаться в ХХ веке — и что следует делать в нынешнем столетии.

«Это компьютер. Такой же, как обычный большой», — объясняет сотрудник нижегородского офиса Intel и.о. губернатора региона Глебу Никитину и вице-премьеру Максиму Акимову назначение прямоугольника размером с батарею для телефона. Прямоугольник, объединяющий и процессор, и карту памяти, только что был выужен из щели в клавиатуре — чтобы исчезнуть в такой же щели в здоровенном телевизоре. — На работе вытащили. Пришли домой — установили. И работаете с того же места, где прервались. По всем задачам, которые выполняли.

«Для меня стало во многом открытием, что очень многие российские и международные организации, с которыми мы работали в Москве , имеют огромные офисы именно в Нижнем Новгороде», — говорит Никитин.

Удивить его чем-то в области «цифры» — дело непростое. Предыдущая должность врио главы региона — первый замминистра промышленности и торговли РФ ; в сфере влияния — помимо прочего — как раз вопросы цифровой экономики. Что это такое, до сих пор понимают не все. Глеб Никитин — явно один из понимающих. В том числе и в потенциале региона, куда он был назначен прошлой осенью.

Здешний IT-кластер — семь партнеров, 50 резидентов, более 2 с половиной тысяч программистов. Всего же IT-предприятий в области — за три сотни, а программистов 20 с лишним тысяч. В области цифрового производства Нижний Новгород и окрестности — регион уникальный, уверен и.о. губернатора. Выставка в технопарке «Анкудиновка» призвана это подтвердить — и, пожалуй, подтверждает. Атомщики из Сарова представляют пакет программных решений для инженерного анализа («Проект поддержан Минпромторгом , я этим активно занимался еще в старой должности», — объясняет Глеб Никитин). Неподалеку — НИИ измерительных систем имени Седакова: цифровое управление производством, программные комплексы для станков.

Чуть дальше — система распознавания лиц. Перспективы — например, для розничной торговли: «привязать» лицо к потребительским привычкам — очевидны. А вот расположившийся напротив «Электронный советник» — пакет для самоконтроля бизнеса на соответствие законам и прочим уложениям, — работает вполне штатно.

«Пока что история достаточно анонимная», — поясняет вице-премьеру Максиму Акимову и Глебу Никитину гендиректор фирмы-разработчика Михаил Евстифеев. На экране раскрывается карта — «Советника» уже используют предприниматели в десятках регионов России. — Но даже так госорганам проще: они после самопроверок получают от бизнеса изначально правильную информацию.

«И лучше, — полувопросительно произносит кто-то из чиновников, — чтобы разрешительные органы и впредь не имели доступа к исходникам».

Михаил Юрьевич благодарно улыбается.

«Ростелеком» показывает беспроводные — и самостоятельно передающие показания — счетчики для ЖКХ. Ростех — умные фонарные столбы: энергосберегающие лампы, метеостанция, передача Wi-Fi, оценка температуры полотна, высоты снежного покрова и коэффициента сцепления, «дополнительные решения умного города». Все решения в области предварительно законтрактованы — атомный Саров (проект «умного муниципалитета»), Нижний Новгород (здесь потихоньку — от фонарей, остановок, парковок и далее везде)…

Максим Акимов (слева) и Глеб Никитин (фото: government-nnov.ru)

«Умный город, цифровой муниципалитет — то, к чему движутся в мире, — развивает мысль Глеб Никитин. — Это, прежде всего, возможность для бизнеса: предприниматели получают открытые данные с платформы управления городом и создают новые услуги для жителей. Умные управляемые парковки. Умное управление общественным транспортом. Освещение. Считывание информации с датчиков ЖКХ. Как только формируется массив данных о том, как функционирует тот или иной элемент городского хозяйства — бизнес может предлагать услуги, решения, приложения. Где у нас ближайшее парковочное место? В какой момент подойдет на остановку автобус? Можно ли сэкономить какой-либо ресурс, избавиться от лишних затрат — как с помощью экономии, так и предложив инновационное решение? Считав информацию, бизнес может определить, где есть резервы и предложить улучшение, которое снизит затраты…»

Единственное, чего не хватает в нижегородских разработках, признает и.о. главы региона — интернета вещей.

Необходимо включение всего комплекса программных, аппаратных решений в сеть — для того, чтобы завод автоматически, в безлюдном режиме выдавал информацию вовне: заказ комплектующих, взаимодействие с потребителем и так далее. Но работа ведется.

«Мы не хотим увольнять»

Безлюдный режим на предприятиях — не совсем то, что может вдохновить нынешних российских рабочих и инженеров. Глеб Никитин это понимает — и советует не паниковать. По его мнению, предприятия традиционных форм еще долгое время могут быть конкурентоспособными.

«Главное — успеть перевести их на новые рельсы к моменту утраты этой конкурентоспособности», — подчеркивает и.о. главы региона.

С января в Нижегородской области ищут — и находят — заводы и фабрики, которые можно быстро привести к цифровым принципам. Первый критерий, по словам Глеба Никитина — желание развиваться: «Есть те, кто почивает на лаврах, не понимая, что жизнь может их догнать, перегнать и оставить за бортом. Есть люди продвинутые и современные. Нам с ними по пути, они будут адекватно воспринимать нашу помощь».

Второй критерий (Никитин заранее просит прощения за цепь родительных падежей, но без них никак) — потенциал роста объемов сбыта продукции предприятия: «Если мы увеличим производительность при том же объеме производства, то придется увольнять людей. А мы не хотим этого. Не хотим начинать программу действиями, имеющими отрицательные социальные последствия. И продолжать ими тоже не хотим…»

Таких предприятий — с желанием и потенциалом — в Нижегородской области сначала нашлось пять. Сейчас их десять. Нынешний год, по расчетам, программа завершит как минимум с двумя десятками «пилотов». Любимый пример Глеба Никитина — завод «Узола», где производство линейных шкафов за полгода было увеличено в десять раз. Причем с аналогичным ростом сбыта, но с тем же количеством сотрудников. Случай «Узолы» Глеб Сергеевич называет «вопиюще удачным». Обычный для программы рост в полтора раза — «достойным результатом».

Уйти подальше от бумаги

О других секторах Глебу Никитину и Максиму Акимову рассказывает Юрий Рябиков, гендиректор компании, выпускающей транспортные карты. На повестке — следующий этап: карта жителя региона, перспективный и активно обсуждаемый проект. «Нужно обязать все отраслевые структуры принимать карты», — уверен Юрий Геннадьевич.

Пока что понимание он находит не везде. Например, медицинские чиновники в одном из регионов поинтересовались у предпринимателя, не собирается ли он разрушить систему государственного здравоохранения. «Но разве плохо знать, кто из пациентов, когда пришел в медицинское учреждение, когда оттуда ушел, сколько провел в очереди, а сколько — у того или иного врача? — задает риторический вопрос Рябиков. — Разве плохо получать абсолютно точную информацию?»

«Начав с производства, можно оптимизировать процессы в любом ином секторе, — подчеркивает Никитин. — Но не наоборот. Медицина, образование — кое-где непроизводительное время сокращается на 40 процентов и даже вполовину. А удовлетворенность людей услугами растет!

Наша задача — не увольняя специалистов, не сокращая их количество, дать им больше времени на основную работу.

Лечить. Учить. Сократить количество очередей. Ничего сложного не происходит: идет борьба с потерями времени. С лишними процессами, с лишними действиями…»

«С лишним пасьянсом «Косынка» на рабочем компьютере и с лишним кофе во время работы?» — возражают Никитину.

«С лишними бумагами, прежде всего, — парирует и.о. губернатора. — Раскладываем цепочку процессов. Смотрим, какой из элементов пришел сюда из прошлого и сейчас абсолютно не востребован. Бумажный документооборот, бумажное хранение, дублирование — зачем это? Когда очень многое может храниться в электронном виде, и уже хранится… А «вы распечатайте документ, чтобы мы его потом отсканировали» — вот такой «цифровизации» даром не надо, от этого мы уходим. Навсегда».

Футбол — пролог к юбилею

«Спасибо», — улыбается Глеб Никитин в ответ на поздравление «с Черышевыми вас». Футбольные новости Нижнего связаны с этой семьей: четыре гола нижегородца Дениса Черышева за сборную России, назначение его отца Дмитрия тренером команды «Нижний Новгород» (название — совсем новое, первая игра — только что в Саранске , тоже на новом стадионе: 28 тысяч зрителей, счет 2:2).

Нижегородский стадион для ЧМ и прочее благоустройство к нему — набережная, обновление фасадов и т.п. — Глеб Сергеевич называет «прологом» ко встрече юбилея Нижнего Новгорода. Через три года, в 2021-м городу исполнится 800 лет.

«Стадион будет обязательно востребован, — уверен и.о. губернатора. — Вопрос, когда можно будет говорить о его самоокупаемости — учитывая достаточно большие эксплуатационные затраты. А так он будет базой для «Нижнего Новгорода» — от этой команды мы ждем выхода в премьер-лигу…»

Пока ясно, что затраты на содержание стадиона в Нижнем — как и большинства объектов ЧМ в других городах — будут субсидироваться из федерального бюджета. В случае с Нижним Новгородом это плюс-минус 350 миллионов рублей в год — чуть меньше, чем по миллиону в день. Как же выходить на самоокупаемость?

«Концерты, культурные мероприятия, использование помещений для деловых событий, — перечисляет Глеб Никитин. — Отдачу от каждого квадратного метра интенсифицируем максимально. Есть предложения от различного рода инвесторов, предлагающих конструктивное развитие стадионного комплекса — будем рассматривать на будущее».

Разговор о недавнем ЧП — полутора десятках метров смытой ливнем брусчатки близ нового стадиона — Глеб Никитин поддерживает без желания оправдывать кого-либо: «Качество подрядных работ зачастую оставляет желать лучшего.

По каждому случаю мы в обязательном порядке заставим подрядчиков устранять недоработки.

Где-то они носят объективный характер: система ливневой канализации достаточно запущена, не справляется с большими потоками воды. Отсюда — размывы на отдельных объектах благоустройства…»

С одной стороны, признает и.о. главы Нижегородской области, это не может не расстраивать. С другой же, подчеркивает Никитин, — нужно понимать, что город — это живой организм: «Все недостатки будем устранять. Виновные — либо проектировщики, либо подрядчики, либо чиновники — будут нести ответственность. Все вопросы подобного рода буду держать под личным контролем. В том числе, разумеется — и цифровым».

Не остаться в прошлом веке

«Мне бы чуть побольше про обыкновенное гражданское строительство, — вклинивается в презентацию «Атомстройэкспорта» вице-премьер Максим Акимов. — Большой «цифровой» день в Нижнем Новгороде заканчивается здесь, у атомщиков-строителей. — Сейчас страна будет реализовывать план по магистральным сооружениям. Мосты, причальные стенки, подъездные пути, сложные объекты. У меня задача: чтобы не только на уровне проектирования, но и на уровне строительства была онлайн-прозрачность. Имеются зарубежные решения. Спрошу у вас: есть ли отечественные?»

«Есть, — отвечают вице-премьеру. — Но разрозненные, надо собирать под задачу».

Задача, как выясняется чуть позже — всего-навсего российский стандарт работы в капитальном строительстве и дорожном хозяйстве, включая многоуровневые сооружения. От планирования и проекта до трех-четырехлетнего цикла строительства. Акимов, Никитин и сотрудники Росатома исчезают за дверью с надписью «Группа Ростовской АЭС и АЭС Бушер-2». Оттуда доносится: «Базы данных… список требований… связанные объекты… возможность подключения экспертов».

«Это не очередной этап информатизации. Это экономика данных, — в который раз подчеркивает Глеб Никитин. — Как только спрос на информацию поддержится рублем, все процессы в цифровой экономике пойдут гораздо быстрее. Нижегородская область может не только участвовать в них, но и быть в лидерах. И, конечно же, — менять, трансформировать, обеспечить условия для того, чтобы традиционные сектора не оказались в ХХ веке. Когда вокруг вовсю уже — век двадцать первый».