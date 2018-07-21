Женщины-наемные убийцы: самые известные

Главное отличие подобных представительниц слабого пола от серийных убийц с маниакальными наклонностями — наличие у душегубок корыстного или же политического интересов.

Как пишет в своей книге «Знаменитые киллеры, знаменитые жертвы» О. Мазурин, киллеры Вера Засулич, Фанни Каплан, Линетт Формм и Сара Джейн Мур стали знаменитыми благодаря выдающимся личностям-политикам, в которых они стреляли. Народница-террористка Засулич в феврале 1878 года тяжело ранила губернатора Петербурга Федора Трепова (за что впоследствии была оправдана судом).

Эсерка Каплан в 1918 году также тяжело ранила лидера большевиков В. И. Ленина (вскоре после задержания ее расстреляли).

Линетт Фромм и Джейн Мур Фромм и Мур в сентябре 1975 года безуспешно покушались на президента США Джеральда Форда (в первом случае пистолет дал осечку, во втором 45-летняя киллерша Мур промахнулась).

24-летняя Линетт Фромм принадлежала к известной американской террористической банде, а Сара Джейн Мур была активисткой левых. Обеих несостоявшихся убийц надолго посадили в тюрьму.

Ким Хенхи

Ким Хенхи в 80-х годах прошлого века работала на северокарейскую разведку. Её завербовали во время учёты университете. В течении 6 лет она училась говорить и действовать как японка, пока в в 1987 году Южная Корея не начала готовиться к Олимпиаде в Сеуле

Ким Хенхи заложила бомбу в южнокорейский «Боинг-707» в ноябре 1987 года. В результате взрыва тогда погибли 115 человек, все пассажиры лайнера и 11 членов экипажа. Ким Хенхи арестовали, она призналась, что указание на теракт их группе дал лично Ким Чен Ир. Террористку приговорили к смертной казни, однако впоследствии оправдали, назвав жертвой режима Северной Кореи.

Бриггита Монхаупт

Бриггита Мохнаупт в 60х и 70х годах была членом западногерманской коммунистической террористической группировки «фракция Красной Армии» (РАФ), на счету которой не менее 30 убийств видных немецких деятелей. Следствием была доказана причастность Мохнаупт к совершению 9 убийств. В общей сложности она отсидела в тюрьме 24 года.

Идоя Лопес (Тигрица)

Одна из наиболее одиозных руководительниц террористической Баскской националистической сепаратистской группы ЭTA Идоя Лопес Риано обвинялась в 23 убийствах. Свое прозвище, Тигрица, она получила за оригинальную манеру входить в доверие к своим будущим жертвам — Идоя предлагала им интимные отношения. Убийца в начале нулевых получила по приговору испанского суда сразу несколько пожизненных сроков.

Тонька-пулеметчица

Гражданка СССР Антонина Макарова в Великую Отечественную войну, попав в немецкий плен, за деньги расстреливала других советских пленных в так называемой Локотской республике (за каждый расстрел ей платили 30 рейхсмарок). Тоньку-пулеметчицу после войны искали больше четверти века. В 1978 году Макарову приговорили к смертной казни, а летом следующего года, несмотря на неоднократные прошения Тоньки-пулеметчицы о помиловании, расстреляли.

Светлана Надьярная

Самой известной на постсоветском пространстве женщиной-наемной убийцей считают украинку Светлану Надьярную, входившую в ОПГ «Башмаки». Она использовала не только огнестрельное, но и холодное оружие, а также удавки. Одной из жертв киллерши стал старик, у которого бандиты сначала под пытками узнали о месте квартирного тайника, а потом несчастного убили. «Башмаки» помимо убийств занимались вымогательством, разбоями. Известно, что Светлану все же удалось задержать, но каким-то непостижимым образом киллерша, которую окрестили «Крымской бестией», оказалась на свободе и по сей день находится в международном розыске.

Лариса Рощина

К другой известной наемной убийце, Ларисе Рощиной из подмосковного города Железнодорожного, приклеилось прозвище Никита, как у героини одноименного фильма Люка Бессона . 20-летней студентке юрфака и бывшему секретарю Перовского суда Москвы Рощиной в 2001 году заказали двух бизнесменов и пообещали за это простить долг (3 тысячи долларов). В итоге девушка застрелила обоих предпринимателей и ранила мужчину-свидетеля. Когда Рощина поняла, что ее ищут, сдалась милиции. Заказчик преступлений остался неизвестен, а самой Рощиной в 2002 году Мосгорсуд дал 12 лет лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима

Сообщение Женщины-наемные убийцы: самые известные появились сначала на Умная.