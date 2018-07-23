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Космонавт Романенко возглавил «Юнармию»
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Космонавт Романенко возглавил «Юнармию» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее начальником главного штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения являлся олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.
Герой России летчик-космонавт Роман Романенко избран начальником главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Избрание прошло на третьем слете организации в подмосковном парке «Патриот».
Романенко сменил на этом посту олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова, который возглавит министерство спорта в одном из суубъектов РФ и продолжит работу в «Юнармии» на правах члена Главного штаба.
Всероссийское движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Сегодня движение насчитывает более 250 тысяч юнармейцев в возрасте от восьми до 18 лет.
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