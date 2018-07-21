Письма из рая: какой он, Gamers Paradise?

Офис Игромании опустел, самая заметная и шумная часть коллектива временно переехала в отель Gamers Paradise в Таиланде и теперь все прямые эфиры ведутся оттуда. Постоянные зрители нашего Twitch-канала знают, что передачи «Игромания утром», игровые стримы, мини-турниры и прочие видеоразвлечения теперь приобрели устойчивый тропический дух.

А для тех, кто не особо следил за происходящим, мы собрали подборку самого интересного, что натранслировали наши «командировочные».

Для начала Игромания провела прямую трансляцию из бассейна.

Затем на территории нашёлся второй бассейн, но с ним по определённым причинам не сложилось.

Зато прогулка по Пхукету прошла на ура.

А в этой длинной и насыщенной розыгрышами трансляции можно вволю налюбоваться на вид из окна. За ним жаркий Таиланд!

Ну и, конечно же, игровые трансляции. Для них ребята выбрали самые веселые игры для компании. Например, ваш любимый Just Dance!

И весёлую подборку мини-игр 1-2 Switch!

Но не спешите завидовать. В конце концов, нашему десанту приходится в этом раю работать. А вот вы можете отправиться туда просто чтобы отдыхать и развлекаться! Для этого мы проводим конкурс «Поездка в рай». Отвечайте на вопросы об тропических, летних, экзотических играх, набирайте не менее двадцати баллов с первого раза до 29 июля, и ждите итогов самого важного розыгрыша.

До 27 июля передачи «Игромания утром» на нашем Twitch-канале транслируются из Таиланда, начинаются они в 11:00 по московскому времени. Внимательные зрители могут получить пропуск на розыгрыш поездки в рай прямо там. А итоги конкурса мы подведём не позднее 31 июля.

Победитель получит путёвку на тридцать дней в отеле Gamers Paradise вместе с билетами на самолёт, трансфером до отеля, шведским столом, еженедельной вечеринкой на крыше и неограниченным доступ к игровым залам! А теперь просмотрите ещё разок тропические стримы и ответьте на главный вопрос: вы хотите в игровой рай?

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