Волгоградцы показали захватывающие кадры двойной радуги

Волгоградцы делятся фотографиями хмуро — серого неба, на котором после сильного дождя растянулась яркая двойная радуга.

Такие пейзажи радовали глаз волгоградцев накануне вечером

Накануне из городских пейзажей исчезла лишняя суета и напряженность — две радуги, словно гигантские арки, добавили красок промокшему до нитки городу.

А уж как хорошо они вписались в атмосферу тихих спальных районов. Кажется, что фотография — вовсе и не фотография, а теплая акварель в светлых тонах.

Второй раз в жизни вижу двойную радугу:) Или я просто редко выхожу с работы?) #doublerainbow #двойнаярадуга Публикация от Anatoliy Demidov (@anatoliy_demidov) 20 Июл 2018 в 12:12 PDT Радугу, в считанные минуты растаявшую на небе, волгоградцы сочли хорошим знаком перед выходными. А, может быть, извинением погоды за череду серых и унылых видов.

#радуга #двойнаярадуга #волжский #rainbow #doublerainbow Публикация от Михаил Поляков (@poliakov388) 20 Июл 2018 в 9:19 PDT С самого утра в Волгоград вернулся сильный дождь — из-за осадков в городе вновь остановились скоростные трамваи и утонули дороги. Из-за гигантских луж и ползущего со склонов песка, ставшего кошмарным сном для коммунальщиков, в городе вновь закрыли Нулевую Продольную магистраль.