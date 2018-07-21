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Волгоградцы показали захватывающие кадры двойной радуги
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Волгоградцы показали захватывающие кадры двойной радуги 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы делятся фотографиями хмуро — серого неба, на котором после сильного дождя растянулась яркая двойная радуга.
Такие пейзажи радовали глаз волгоградцев накануне вечером
Накануне из городских пейзажей исчезла лишняя суета и напряженность — две радуги, словно гигантские арки, добавили красок промокшему до нитки городу.
А уж как хорошо они вписались в атмосферу тихих спальных районов. Кажется, что фотография — вовсе и не фотография, а теплая акварель в светлых тонах.
Второй раз в жизни вижу двойную радугу:) Или я просто редко выхожу с работы?) #doublerainbow #двойнаярадуга Публикация от Anatoliy Demidov (@anatoliy_demidov) 20 Июл 2018 в 12:12 PDT  Радугу, в считанные минуты растаявшую на небе, волгоградцы сочли хорошим знаком перед выходными. А, может быть, извинением погоды за череду серых и унылых видов.
#радуга #двойнаярадуга #волжский #rainbow #doublerainbow Публикация от Михаил Поляков (@poliakov388) 20 Июл 2018 в 9:19 PDT  С самого утра в Волгоград вернулся сильный дождь — из-за осадков в городе вновь остановились скоростные трамваи и утонули дороги. Из-за гигантских луж и ползущего со склонов песка, ставшего кошмарным сном для коммунальщиков, в городе вновь закрыли Нулевую Продольную магистраль.
Если #мечтаешь о радуге, будь готова попасть под #дождь☔️ #летоохлетолетокрасноебудьсомной #радуга🌈 #летнийдождь☔️ #двойнаярадуга #вотмоядеревня🏡 #глубинка #этоздорово👍 Публикация от Ольга (@o.maysova) 20 Июл 2018 в 9:29 PDT  V1.ru вел онлайн — трансляцию, в которой сообщал обо всех важных событиях дождливого дня.
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