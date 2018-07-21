Как самый пожилой Герой Советского Союза повторил подвиг Ивана Сусанина

160 лет назад родился Матвей Кузьмин — человек, которому суждено было стать самым пожилым в истории обладателем высшей награды СССР. Согласно историческим документам, 83-летний крестьянин ценой своей жизни помог разгромить батальон вермахта, предотвратив прорыв гитлеровцев в обход позиций советских войск. Про его подвиг рассказал знаменитый писатель и журналист Борис Полевой . О жизни и храброй гибели самого пожилого Героя Советского Союза — в материале RT.

Будущий обладатель высшей советской награды Матвей Кузьмин родился 21 июля 1858 года (по старому стилю) в деревне Куракино (сегодня входит в состав Великолукского района Псковской области ) в семье крепостных крестьян — до «александровской» реформы 1861 года оставалось ещё три года.

Когда Матвею было семь лет, умер его отец. Позже появится миф, что Матвей зарабатывал на жизнь охотой, но он не соответствует истине. Как рассказали журналистам родные Матвея Кузьмина, на самом деле его отец был плотником, а учил маленького Матвея будущей профессии после смерти отца его напарник.

«Матвей Кузьмин, как и его предки, познал всю тяжесть каждодневного крестьянского труда, но это только закалило и его тело, и дух, и характер. В 1918 году, в возрасте 60 лет у него родилась младшая дочь Лидия, а всего было восемь детей от двух браков», — рассказал в интервью RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Сергей Позёмов.

По его словам, личность этого человека сформировалась в традиционной крестьянской среде дореволюционной России . Менялись правители, гремели политические страсти, а жизнь Матвея текла по заведённому порядку. «На момент установления советской власти Матвею Кузьмичу исполнилось 59 лет. Это был типично русский человек, до мозга костей крестьянин со своей характерной психологией: упрямый, мало говорил, предпочитая словам дела», — уточнил Позёмов.

Первые свои документы — уже советские — Матвей Кузьмин получил, когда ему было 74 года. По словам эксперта, особой симпатии к советской власти он не испытывал. Когда образовывали колхоз, вступать в него Кузьмин не пожелал и был единственным человеком в селе, который сам продолжил вести своё хозяйство. Земляки считали Кузьмина нелюдимым и иногда называли бирюком (одиночкой, отшельником).

Подвиг Ивана Сусанина

В 1941 году район Великих Лук, в том числе Куракино, оккупировали нацисты. Но уже в начале 1942-го в ходе Торопецко-Холмской операции советские войска прорвались к Псковской области.

«Подразделения советской 3-й ударной армии оборудовали оборонительные позиции в деревне Першино, неподалёку от Куракина», — рассказал Сергей Позёмов.

Жители населённых пунктов, оказавшихся возле линии фронта, убегали под защиту советских войск. Семья Матвея Кузьмина не стала исключением. Большая часть её успела эвакуироваться в находившееся неподалёку село Першино.

Вывезя родных, сам Матвей Кузьмин вместе с сыном Василием отправился забирать из дома личные вещи. 13 февраля их перехватили гитлеровцы. Как рассказывали журналистам родные Матвея Кузьмина, изначально нацисты хотели заставить 33-летнего Василия (позже в советской прессе появился миф, что ему было то ли 11, то ли 14 лет и он был не сыном, а внуком Матвея) провести их в тыл советских войск. Однако Матвей убедил гитлеровцев, что его сын психически больной, и вызвался провести их сам. А сыну тихо сказал, чтобы он предупредил красноармейцев о незваных гостях.

Позже в очерке писателя Бориса Полевого появится много «подробностей»: беседа с Матвеем Кузьминым в немецкой комендатуре, угощение водкой, обещания подарить новое ружьё. Родные таких деталей не знают, считают их художественным вымыслом и говорят, что всё было гораздо проще.

От Куракина до Першина по карте — около 5 км. Матвей Кузьмин, чтобы его сын точно успел предупредить красноармейцев, водил немецкий батальон всю ночь и вместо Першина привёл нацистов к селу Малкино, где уже расположились в засаде пулемётчики 31-й Отдельной курсантской стрелковой бригады.

Попав под советский огонь, немцы понесли тяжёлые потери (согласно разным источникам, от 50 до 250 человек убитыми). Поняв, что произошло, гитлеровский офицер выстрелом в голову убил 83-летнего Матвея Кузьмина.

Самый старший Герой Советского Союза

В этом время на фронте в районе Великих Лук и оказался журналист Борис Полевой. Его очерк в «Правде» о героическом поступке Матвея Кузьмина прочитала вся страна. 24 февраля подробности боя под Малкином обнародовало Совинформбюро. Изначально героя похоронили недалеко от дома, а в 1954-м его прах перенесли на братское кладбище Великих Лук.

К 20-летию Победы, 8 мая 1965 года, Матвею Кузьмину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Таким образом, он стал человеком наиболее почтенного возраста, удостоенным звезды героя.

Поступку Матвея Кузьмина посвящали свои произведения советские литераторы — их включали в школьные учебники истории, в память о нём были названы учебные заведения и улицы в различных городах. В зале станции метро «Партизанская» в Москве и на братском кладбище в Великих Луках Матвею Кузьмину установлены памятники.

«Примечательно, что самым старшим Героем Советского Союза стал не военнослужащий и не большевик, а обычный человек из народа, повторивший выдающийся подвиг Ивана Сусанина», — подчеркнул Позёмов.