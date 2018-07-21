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Фельдшеры получат московскую зарплату
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Фельдшеры получат московскую зарплату 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фельдшеры скорой медицинской помощи Александровского, Киржачского и Петушинского районов с 1 августа будут получать чуть больше, чем их коллеги из других районов области. Такое решение приняла губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
По мнению первого лица региона, эта мера позволит уменьшить дефицит кадров в районах, граничащих с Московской областью. В летнее время в Александровский, Киржачский и Петушинский районы прибывает большое количество московских дачников, и в случае болезни они вынуждены обращаться к врачам Владимирской области, что увеличивает нагрузку на службы скорой медицинской помощи.
«Средняя заработная плата фельдшеров скорой медицинской помощи Александровского района увеличится с 37 до 60 тысяч рублей, Петушинского района — с 44 до 60 тысяч рублей, Киржачского района — с 36 до 50 тысяч рублей. Для этого фонд оплаты труда будет увеличен более чем на 13 млн рублей: 11,3 млн выделит Фонд обязательного медицинского страхования и 1,8 млн — областной бюджет», —так считает Светлана Орлова.
С фельдшерами скорой медицинской помощи будут заключены трудовые договоры, где конкретизированы критерии оценки эффективности и качества их труда при назначении стимулирующих выплат. Решение об увеличении зарплат было принято во время визита главы региона в Александровский район на прошлой неделе.
В последнее время к системе здравоохранения Александровского района приковано пристальное внимание общественности и СМИ. Напомним, что связано это с обращением представителей инициативной группы города Струнино на «Прямую линию с Президентом России Владимиром Путиным».
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