Фельдшеры получат московскую зарплату

Светлана Орлова. Фельдшеры скорой медицинской помощи Александровского, Киржачского и Петушинского районов с 1 августа будут получать чуть больше, чем их коллеги из других районов области. Такое решение приняла губернатор Владимирской области

По мнению первого лица региона, эта мера позволит уменьшить дефицит кадров в районах, граничащих с Московской областью . В летнее время в Александровский, Киржачский и Петушинский районы прибывает большое количество московских дачников, и в случае болезни они вынуждены обращаться к врачам Владимирской области, что увеличивает нагрузку на службы скорой медицинской помощи.

«Средняя заработная плата фельдшеров скорой медицинской помощи Александровского района увеличится с 37 до 60 тысяч рублей, Петушинского района — с 44 до 60 тысяч рублей, Киржачского района — с 36 до 50 тысяч рублей. Для этого фонд оплаты труда будет увеличен более чем на 13 млн рублей: 11,3 млн выделит Фонд обязательного медицинского страхования и 1,8 млн — областной бюджет», —так считает Светлана Орлова.

С фельдшерами скорой медицинской помощи будут заключены трудовые договоры, где конкретизированы критерии оценки эффективности и качества их труда при назначении стимулирующих выплат. Решение об увеличении зарплат было принято во время визита главы региона в Александровский район на прошлой неделе.