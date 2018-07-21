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«Эвертон» намерен приобрести игрока «Барселоны»
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«Эвертон» намерен приобрести игрока «Барселоны» 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Левый защитник «Барселоны» Люка Динь попал в сферу интересов английского «Эвертона», сообщает Sport24.
По информации британского таблоида Тhe Mirror, клуб из Ливерпуля может заплатить за француза около €25 млн  25-летний футболист выступает за каталонский клуб в течение двух лет, за это время он успел принять участие в 47 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
Стоит отметить, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывал игрока в состав национальный команды к чемпионату мира — 2018 в России.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» потратит €56 млн на бразильского игрока.
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