«Эвертон» намерен приобрести игрока «Барселоны» 

Левый защитник «Барселоны» Люка Динь попал в сферу интересов английского «Эвертона», сообщает Sport24.
По информации британского таблоида Тhe Mirror, клуб из Ливерпуля может заплатить за француза около €25 млн 25-летний футболист выступает за каталонский клуб в течение двух лет, за это время он успел принять участие в 47 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
Стоит отметить, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывал игрока в состав национальный команды к чемпионату мира — 2018 в России.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» потратит €56 млн на бразильского игрока.