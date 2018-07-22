Рунгвисаи нокаутировал Юна

Таиланде состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого был поединок чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Срисакета Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) с ветераном ринга из Южной Кореи Юн Гил Бо (28-7-2, 22 КО).

Конкурентного боя не получилось. Срисакет Рунгвисаи захватил инициативу со стартовых секунд поединка и беспрестанно преследовал Юна, который фактически не отвечал на атаки спортсмена из Таиланда.

В конечном итоге рефери не стал ждать нокаута и зафиксировал победу Рунгвисаи за 30 секунд до окончания первого раунда.