Посол РФ: Катар подписал c Россией контракты на поставку стрелкового оружия и ПТРК 

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия и Катар подписали контракты на поставку российского стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Дохе Нурмахмад Холов.
"В октябре 2017 года было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, после этого началась работа по его накоплению. Подписаны контракты на поставку традиционного вооружения — например, стрелкового оружия, автоматов Калашникова, гранатометов, пулеметов — а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет», — сказал дипломат.
Межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами было подписано в ходе визита в Катар в октябре 2017 года министра обороны РФ Сергея Шойгу.