Посол РФ: Катар подписал c Россией контракты на поставку стрелкового оружия и ПТРК

"В октябре 2017 года было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, после этого началась работа по его накоплению. Подписаны контракты на поставку традиционного вооружения — например, стрелкового оружия, автоматов Калашникова, гранатометов, пулеметов — а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет», — сказал дипломат.