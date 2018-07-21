Ещё
Посол РФ: Катар подписал c Россией контракты на поставку стрелкового оружия и ПТРК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ: Катар подписал c Россией контракты на поставку стрелкового оружия и ПТРК 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия и Катар подписали контракты на поставку российского стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Дохе Нурмахмад Холов.
"В октябре 2017 года было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, после этого началась работа по его накоплению. Подписаны контракты на поставку традиционного вооружения — например, стрелкового оружия, автоматов Калашникова, гранатометов, пулеметов — а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет», — сказал дипломат.
Межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами было подписано в ходе визита в Катар в октябре 2017 года министра обороны РФ Сергея Шойгу.
ТАСС: последние новости
Богданов обсудил возвращение сирийских беженцев с представителем премьера Ливана Путин потребовал подготовить конкретные планы использования стадионов ЧМ Организаторы форума "Машук" отметили интерес российской молодежи к мероприятию
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев195
Максакова в короткой юбке вызвала фурор145
Фото кабинета Медведева удивило россиян399
На Украине испугались окончательного развала202
Умершему Задорнову припомнили измены жене7
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение