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Ван Цян завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Наньчане
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Ван Цян завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Наньчане 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Китаянка Ван Цян (2) стала победительницей турнира WТА в Наньчане. Её соперница по финалу, ещё одна представительница Поднебесной Чжэн Сайсай (6) отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, уступая со счётом 5:7, 0:4. К моменту прекращения поединка теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Для 26-летней уроженки Тяньцзиня, занимающей 78-е место в рейтинге WТА, этот титул стал первым в карьере. Благодаря этому успеху она поднимется на 53-ю позицию в женской табели о рангах. Уже на следующей неделе Ван Цян должна выступить на турнире в Сан-Хосе, где её первой соперницей станет победительница квалификации.
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