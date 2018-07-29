Ван Цян завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Наньчане 

Китаянка Ван Цян (2) стала победительницей турнира WТА в Наньчане. Её соперница по финалу, ещё одна представительница Поднебесной Чжэн Сайсай (6) отказалась от продолжения борьбы из-за травмы, уступая со счётом 5:7, 0:4. К моменту прекращения поединка теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Для 26-летней уроженки Тяньцзиня, занимающей 78-е место в рейтинге WТА, этот титул стал первым в карьере. Благодаря этому успеху она поднимется на 53-ю позицию в женской табели о рангах. Уже на следующей неделе Ван Цян должна выступить на турнире в Сан-Хосе, где её первой соперницей станет победительница квалификации.