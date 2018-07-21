В Уфе прекращены поиски пропавшего 37-летнего мужчины 

Мужчина завтра обещал вернуться домой
В Уфе нашелся пропавший во вторник, 17 июля, 37-летний Артем. Он ушел на работу и не вернулся, оставив машину на стоянке предприятия. Его искали сотрудники полиции, после того как обеспокоенная супруга написала заявление о пропаже.
Мужчина вышел на связь сам, сказал что отдыхает с друзьями и искать его не нужно.
— Сказа что завтра придет домой, над информацией о том, что мы его ищем, только посмеялся, — сообщила жена Артема.
В любом случае, хорошо уже что мужчина жив и здоров, и обещал вернуться. Хотя, конечно, во время столь длительного отдыха, стоило бы выйти на связь с родственниками.