В Уфе прекращены поиски пропавшего 37-летнего мужчины

Мужчина завтра обещал вернуться домой

Уфе нашелся пропавший во вторник, 17 июля, 37-летний Артем. Он ушел на работу и не вернулся, оставив машину на стоянке предприятия. Его искали сотрудники полиции, после того как обеспокоенная супруга написала заявление о пропаже.

Мужчина вышел на связь сам, сказал что отдыхает с друзьями и искать его не нужно.

— Сказа что завтра придет домой, над информацией о том, что мы его ищем, только посмеялся, — сообщила жена Артема.

В любом случае, хорошо уже что мужчина жив и здоров, и обещал вернуться. Хотя, конечно, во время столь длительного отдыха, стоило бы выйти на связь с родственниками.