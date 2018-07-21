Парфёнов: «По желанию и самоотдаче ни к одному игроку „Урала“ нет претензий»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов в эфире клубного канала подвел итоги матча с «Катаром СК» и сбора в Сербии , а также порассуждал о предстоящем матче против «Анжи».

— Было качество, как раз то, что мы тренировали в это время, и эти моменты ребята перенесли в игру, это радует. Да, были ошибки, без них никуда, но уже не так много, что тоже радует. Хороший объем выполнили ребята, поэтому возвращаемся с хорошим настроением.

— Как оцените физическую готовность команды за неделю до первого официального матча?

— Хорошая оптимальная. У нас как раз есть время подвести ребят к первому матчу в стопроцентной готовности. Сейчас как раз этим и будем заниматься.

— Что можете сказать о первом сопернике, об «Анжи»?

— Это старт чемпионата, мотивация всех команд. Многие моменты будут нивелироваться, здесь как раз важно и с волнением справиться. Домашняя игра, большие ожидания. Важно подойти с холодной головой. «Анжи» — команда новая. Думаю, что они сейчас и сами не знают, что могут, а что — нет. Недооценивать ни в коем случае нельзя, тем более, что это команда Премьер-лиги, и даже слово «недооценка» не хочется говорить. Мотивация и концентрация стопроцентные.

— Как оцените работу в это межсезонье работу молодого нападающего Артёма Юсупова

— По желанию и самоотдаче ни к одному игроку нет претензий. Есть вопрос качества, но это как раз тренируемый момент. Это каждодневная работа, которая нужна всем. Если ты умеешь все, надо заканчивать. Надо всем прибавлять, всем двигаться. У команды большой потенциал, можно сделать еще шаг каждому, и Юсупову тем более.

— Какие последние новости касательно здоровья Петрюса Бумаля

— Это докторам надо сказать. Мы на связи с ним, мы его ждем. Он готовится, восстанавливается. Для нас это важный игрок, как и любой. Чем быстрее он вернется, тем лучше, но главное, чтобы он вернулся здоровым. Да, он выйдет не в первом матче, но надеюсь, что во втором его увидим.