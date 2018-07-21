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КРСК поддержит проекты регионов Северного Кавказа на 4,8 млрд рублей
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КРСК поддержит проекты регионов Северного Кавказа на 4,8 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
АРХЫЗ, 21 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа направит на поддержку инвестиционных проектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа около 4,8 млрд рублей, сообщил в субботу журналистам первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
"На сегодняшний день в структуре Корпорации развития Северного Кавказа мы распределяем порядка 4,8 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов. Мы не отдаем предпочтений тому или иному региону, оценивается, соответствуют ли проекты приоритетным национальным задачам", — сказал он на пресс-конференции, организованной агентством ТАСС в рамках форума «Архыз XXI», который проходит на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии.
По словам Байсултанова, главная цель поддержки — улучшение жизни людей. «Новые рабочие места, снятие напряженности на рынке труда, возможность реализации инициатив в Северо-Кавказском федеральном округе. Если проект направлен на решение конкретных задач и проблем, если инициатор готов к его воплощению, мы готовы помочь, начиная от инициатив из небольших сел и заканчивая большими городами», — отметил первый замминистра РФ.
Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.
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