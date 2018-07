В США продолжаются невиданные по масштабам протесты

Вот уже пару сотен лет США являются землей обетованной для мигрантов со всего мира. С потоком приезжих пытались бороться многие американские политики, но дальше всех, пожалуй, пошел Дональд Трамп

Проблема мигрантов и строительство стены на границе с Мексикой занимали важное место в его предвыборной кампании. Став президентом, он выполнил свои предвыборные обещания, но поправки в законодательстве вызвали раскол в обществе. Жесткий подход к нелегальным мигрантам вызвал массовые демонстрации.

Лед и пламя

ICE — такое название получила поправка о деятельности иммиграционной и таможенной службы (Immigrations and Customs Enforcement). После ее принятия, у правоохранителей появились новые инструменты воздействия на нелегальных мигрантов. В частности, «Лёд» позволил разлучать родителей с детьми, включая грудничков, и отправлять нарушителей в спецприёмники с суровыми условиями содержания.

Жёсткий «ледяной» подход вызвал волну негодования в американском обществе. По стране начались массовые демонстрации и акции неповиновения, в которых участвовали самые разные люди: социальные и школьные работники, представители профсоюзов, активисты левых и антивоенных движений, правозащитники, демократы, женщины.

Так, например, еще 28 июня в Вашингтоне полиция задержала 575 женщин, среди которых была и обладательница Оскара Сюзан Сэрэндон.

Представители власти сначала пытались делать хорошую мину при плохой игре.

«Наша цель, разумеется, не разлучение детей с семьями, но, мне кажется, это и так всем понятно. Задача — предупредить людей, прибывающих в нашу страну незаконно вместе с детьми, что они не могут рассчитывать на то, что все время будут оставаться вместе», — заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс

Впрочем, назначить администрацию Трампа единственным виновным в ситуации было бы неправильно.

Из-за тонкостей американского правоприменения совершеннолетними нелегальными мигрантами занимается министерство внутренней безопасности (DHS). Дети нелегалов попадают под определение «несопровождаемых несовершеннолетних», вследствие чего ими занимается управление по расселению беженцев по вопросам здравоохранения и социальных услуг (ORR).

Тем не менее, оправдания и заявления официальных лиц лишь усилили гражданские протесты. Для более эффективного сопротивления представители разных общественных движений объединились в организацию, получившую название «Огонь» — FIRE — «Борьба за Им\Мигрантов и беженцев по всему миру» (Fight for Im/migrants and Refugees Everywhere).

Консолидированные протесты по всей стране принесли свои первые плоды. Трампу пришлось частично пойти на попятную. В конце июня президент США заявил, что детей больше не будут разлучать с родителями. Были назначены дедлайны для воссоединения семей: 14-дневный для детей младше пяти лет и 30-дневный для более старших.

Впрочем, несмотря на все обещания, сроки были нарушены. Далеко не все малыши сумели встретиться со своими родителями. Так, например, только в Калифорнии сегодня есть 20 малолетних детей, чьих родителей уже давно выслали за пределы США.

Когда Трампу стали снова задавать вопросы по теме, его ответ был лаконичен: «Да, у меня есть решение по данной проблеме. Передайте людям, что не стоит ехать нелегально в США. Это и есть решение проблемы».

Кроме того, по словам экспертов, отмена поправки о разделении семей не коснется тех нелегалов, семьи которых были разделены в период с 5 мая по 9 июня. Таких детей насчитывается 2342.

Протесты продолжились, а у протестантов появился еще один повод: условия содержания взрослых нелегалов в спецприемниках. «Ледяные камеры с собачьим рационом питания» — так описывают независимые журналисты тюрьмы для взрослых мигрантов.

Акции протеста с продолжением

Демонстрации против закона «нулевой толерантности» проходят в США практически на ежедневной основе. Например, в Пенсильвании люди блокируют дороги к спецприемникам.

«Туда не может попасть ни спецстранспорт, ни автобусы с мигрантами. Таким образом они саботируют исполнение законодательных норм. То же происходит в Массачусетсе, Бостоне и так далее. Сейчас их поддерживают и представители Демократической партии США », — рассказал «Ридусу» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов

Демонстранты требуют от властей прекратить жестокое обращение с мигрантами. Их требования сводятся к двум постулатам: либо сразу депортируйте нарушителей закона домой, либо дайте им возможность легализоваться, но не держите их в условиях концлагеря.

«Эти мероприятия — они имеют долгоиграющий характер. Уже сложилась ячейка гражданского общества, зарегистрированная как общественное объединение FIRE, межорганизационный оргкомитет, который координируею все базовые акции по США и делает некую единую повестку», — объяснил ситуацию «Ридусу» Александр Ионов.

По словам правозащитника, речь идет не только об акциях гражданского неповиновения, но и об использовании правовых инструментов.

Они, например, пытаются через конгрессменов, которые их поддержали, возобновить диалог в нижней палате парламента для пересмотра закона «нулевой толерантности». По моей информации, глава комиссии по миграционной политики конгресса США их поддержал, это — большой успех, — отметил правозащитник.

FIRE обещает продолжать протесты по всей стране. Их настрой бороться до победного доказывает и простейший поиск в гугле: практически каждый день то или иное СМИ сообщает о задержании протестантов. По данным Александра Ионова, представители FIRE пытались подключить к своей борьбе даже президента России.

«Когда Трамп приезжал в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным , представители FIRE обращались к нашему президенту, чтобы он обсудил эту проблему с Дональдом Трампом», — говорит Ионов.

Кто выйдет победителем — гражданское общество или политический истеблишмент, покажет ближайшее время. «Ридус» продолжит следить за развитием ситуации.