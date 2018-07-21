Moody′s Investors Service: Текущий уровень кредитоспособности региона отражает относительно динамичную и диверсифицированную экономику

Фото: пресс-служба администрации Нижнего НовгородаMoody′s Investors Service: Текущий уровень кредитоспособности региона отражает относительно динамичную и диверсифицированную экономикуРейтинговое агентство Moody′s Investors Service опубликовало обновление кредитного анализа Нижегородской области

По данным министерства финансов региона, в 2017 году бюджет Нижегородской области был сбалансирован, а показатель валового текущего баланса вышел на высокий уровень.

Аналитики Moody′s отмечают, что текущий уровень кредитоспособности Нижегородской области (В1, прогноз «позитивный») отражает относительно динамичную и диверсифицированную экономику региона и хорошие показатели сбалансированности бюджета.

«Позитивный» прогноз отражает ожидаемое улучшение кредитоспособности региона в условиях более благоприятной среды.