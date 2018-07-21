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Под Орлом в пруду утонул мужчина
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Под Орлом в пруду утонул мужчина 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
Накануне, 20 июля, очередное ЧП на воде произошло в селе Старцево Орловского района.
Компания отдыхала на берегу Лепешкинского пруда, в том числе употребляли алкоголь. Когда пошли купаться, один из мужчин утонул. Его тело водолазы извлекли только утром 21 июля. Погибшему было 35 лет, сообщает «Комсомольская правда».
ГУ МЧС России по Орловской области напоминает, что купаться следует только в разрешенном для этого местах. Нельзя входить в воду в состоянии опьянения, оставлять без присмотра детей. Не стоит резко прыгать в холодную воду, далеко заплывать. Даже опытным людям рекомендуют плавать парами, чтобы в случае недомогания было кому помочь.
Сообщение Под Орлом в пруду утонул мужчина появились сначала на РИА 57.
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