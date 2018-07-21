Вера Волошина: за что фашисты казнили подругу Зои Космодемьянской

Красноармеец Вера Волошина входила в диверсионно-разведывательную группу штаба Западного фронта. На момент своей гибели 22-летняя девушка провоевала всего месяц.

Студентка, спортсменка, диверсант

Вера приехала учиться в Москву из шахтерского поселка Щегловск (современный город Кемерово ). Поступила в институт физкультуры, так как в школе активно и успешно занималась спортом. В аэроклубе, который посещала Волошина, она научилась пилотированию истребителя «Чайка», неоднократно прыгала с парашютом. Среди увлечений девушки также были стрельба, рисование, поэзия. Еще будучи 17-летней девушкой, она просилась на гражданскую войну в Испании (тогда многие представители советской молодежи стремились помочь испанскому народу в борьбе с франкистским режимом). Но получила отказ.

Из-за осложнения после гриппа Вере Волошиной пришлось расстаться с институтом физкультуры. Она поступила в другой вуз — институт торговли. Начало войны пришлось на третий курс обучения студентки. Как и другие мобилизованные, Вера возводила оборонительные сооружения в Подмосковье . Потом добровольцем ушла на фронт, ее зачислили в штабной разведотдел Западного фронта.

Чем она занималась

Диверсионно-разведывательная деятельность подразделения, в котором служила Волошина, заключалась в проведении различных акций в тылу противника. С 21 октября 1941 года Вера совершила шесть успешных рейдов за линию фронта. Как известно, зима в первый год войны была суровой, и из Ставки поступил приказ всеми возможными способами выкуривать гитлеровцев из теплых квартир, где те спасались от русских морозов. Диверсанты, в числе которых была Волошина, жгли деревенские дома, сараи и другие строения, служившие немцам «постоялыми дворами». Незадолго до последнего задания в часть, где служила Вера, прибыли новые бойцы, среди них оказалась и Зоя Космодемьянская . Зоя была на четыре года моложе Веры, но они довольно быстро подружились. И в тот роковой ноябрьский день уничтожать (поджигать) деревенские пристанища гитлеровцев девушек отправили вместе, они попали в состав двух диверсионных групп.

Как погибла Вера

Перейдя линию фронта 21 ноября, обе группы были обстреляны немцами и разделились. Отряд с Зоей Космодемьянской ушел в деревню Петрищево, а группа Волошиной направилась к деревням Яшкино и Головково (Наро-Фоминский район Московской области). Последний отряд вновь был обстрелян: диверсантов ждала засада. Раненную Веру захватили в плен. Утром ее товарищи пытались отыскать девушку или ее тело, но безуспешно. Никто не знал, жива она или нет. Почти 16 лет Веру Волошину считали пропавшей без вести. Только в конце 1950-х годов писателем и журналистом Геннадием Фроловым были получены сведения от очевидцев, проливших свет на обстоятельства гибели Веры, ему также показали ее могилу.

Веру, как и ее подругу Зою, фашисты повесили. И произошло это в один и тот же день — 29 ноября. Судя по внешнему виду, девушку долго истязали. Свидетели казни рассказывали: Волошина заявила, что не боится смерти и верит в то, что товарищи за нее отомстят, а потом она запела «Интернационал». Пораженный увиденным немец-водитель грузовика, в кузове которого с петлей на шее стояла красноармеец Вера Волошина, долго не трогал машину с места, несмотря на крики размахивавшего пистолетом офицера. Перед тем как девушка лишилась опоры под ногами, она успела громко попрощаться с теми, кого гитлеровцы согнали на казнь — местными жителями и пленными красноармейцами.

Тело Веры провисело в петле более двух недель, пока Головково не освободили от немцев наши войска. Похоронили ее там же, рядом с местом казни. Позже останки девушки перезахоронили в братскую могилу.

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