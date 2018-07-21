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Самолет Ил-76 МЧС приступил к тушению лесных пожаров в Мурманской области
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Самолет Ил-76 МЧС приступил к тушению лесных пожаров в Мурманской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ прибыл в Мурманск и приступил к тушению лесных пожаров в регионе, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе областного главка министерства.
"Борт Ил-76 авиационного предприятия МЧС РФ прибыл в аэропорт Мурманск и в 10:24 мск, после заправки топливом и водой вылетел на тушение крупных пожаров на Кольском полуострове", — сказали в ведомстве.
В регионе продолжает работать вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.
Власти Мурманской области 16 июля ввели особый противопожарный режим на территории всего региона, из-за высокой пожарной опасности пребывание в лесах и въезд в них ограничены с 12 по 23 июля.
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