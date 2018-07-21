Самолет Ил-76 МЧС приступил к тушению лесных пожаров в Мурманской области

"Борт Ил-76 авиационного предприятия МЧС РФ прибыл в аэропорт Мурманск и в 10:24 мск, после заправки топливом и водой вылетел на тушение крупных пожаров на Кольском полуострове", — сказали в ведомстве.

В регионе продолжает работать вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.