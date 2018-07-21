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СМИ: брат отравленного «Новичком» мужчины удивился его выписке
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СМИ: брат отравленного «Новичком» мужчины удивился его выписке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Мэттью Роули, брат отравленного в британском Эймсбери Чарли Роули, очень удивился скорой выписке из больницы своего родственника. Об этом сообщает телеканал Sky News.
"Я очень удивлен [выписке], потому что когда я впервые его увидел, я подумал, что он проведет там месяцы", — заявил Роули.
Он отметил, что его брат оказался «сильнее», чем он полагал.
Также Роули пересказал слова своего брата об обстоятельствах инцидента, но при этом добавил, что его родственник описал произошедшее «очень расплывчато».
По его словам, Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс, которая ранее умерла от отравления нервно-паралитическим веществом, нашли флакон «с чем-то». Стерджесс распылила содержимое флакона на себя, а Роули взял его в руки и «как-то сломал».
Полиция полагает, что отравленные в Эймсбери британцы подверглись воздействию «Новичка», нервно-паралитического вещества российского происхождения. Представители России неоднократно опровергали информацию о его разработке и производстве на территории страны.
Ранее сообщалось, что отравленный «Новичком» британец покинул госпиталь.
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