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Еще одну полосу Некрасовского путепровода отремонтируют в выходные
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Еще одну полосу Некрасовского путепровода отремонтируют в выходные 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Дорожный бригады МП «Содержание городских территорий» Владивостока 21 июля приступят к ремонту еще одной полосы Некрасовского путепровода, сообщается на сайте городской администрации.
В сообщении говорится, что сейчас на проблемных участках трех полос уже уложен новый асфальт. В основном работы проводятся по ночам и в выходные, чтобы не мешать движению автомобилей.
21 июля одна из бригад будет снимать деформированное дорожное покрытие, а другая приступит к асфальтированию карт. Дорожники планируют отремонтировать последнюю полосу одного из направлений движения за выходные, затем будут проводится работы на другом направлении.
«Автомобилистов Владивостока просят отнестись с пониманием к дорожным работам и по возможности пользоваться альтернативными путями», — говорится в сообщении администрации Владивостока.
Напомним, в рамках ямочного ремонта во Владивостоке уложили уже более 4 тысяч тонн нового асфальта.
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