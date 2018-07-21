Еще одну полосу Некрасовского путепровода отремонтируют в выходные

Дорожный бригады МП «Содержание городских территорий» Владивостока 21 июля приступят к ремонту еще одной полосы Некрасовского путепровода, сообщается на сайте городской администрации.

В сообщении говорится, что сейчас на проблемных участках трех полос уже уложен новый асфальт. В основном работы проводятся по ночам и в выходные, чтобы не мешать движению автомобилей.

21 июля одна из бригад будет снимать деформированное дорожное покрытие, а другая приступит к асфальтированию карт. Дорожники планируют отремонтировать последнюю полосу одного из направлений движения за выходные, затем будут проводится работы на другом направлении.

«Автомобилистов Владивостока просят отнестись с пониманием к дорожным работам и по возможности пользоваться альтернативными путями», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Напомним, в рамках ямочного ремонта во Владивостоке уложили уже более 4 тысяч тонн нового асфальта.