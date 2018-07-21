Жители Уфы останутся без света в течение дня

Отключение электроэнергии произойдет 23 июля с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает мэрия Уфы.

Причиной отключения электроэнергии станут ремонтные работы. Без света останутся дома по адресам: по адресам: Серафимовича, 1-25, 27, 2-24; Ирендык, 4/1, переулок Запорожский, 4, 6, 8а. Также под отключение попадут две аптеки («Фармленд» на Ахметова, 297 и аптека №161 на Судоремонтной, 27).

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook