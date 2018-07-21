Ещё
Жители Уфы останутся без света в течение дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Уфы останутся без света в течение дня 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Отключение электроэнергии произойдет 23 июля с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает мэрия Уфы.
Причиной отключения электроэнергии станут ремонтные работы. Без света останутся дома по адресам: по адресам: Серафимовича, 1-25, 27, 2-24; Ирендык, 4/1, переулок Запорожский, 4, 6, 8а. Также под отключение попадут две аптеки («Фармленд» на Ахметова, 297 и аптека №161 на Судоремонтной, 27).
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе с начала сезона утонуло 12 детей В Башкирии приставы арестовали имущества на 6,6 млрд рублей В центре Уфы в нескольких домах отключат воду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор117
Фото кабинета Медведева удивило россиян378
На Украине испугались окончательного развала163
Киев решил отомстить России за Азовское море300
В пенсионной реформе разглядели неизбежность96
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение