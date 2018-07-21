Отпуск с поправкой: как отдыхает президент

Каждый представитель верховной власти обязан выйти в отпуск в соответствии с требованием Трудового кодекса РФ

«Вечерняя Москва» узнала, существуют ли отпуска у президента страны, мэра города и государственных служащих. Кто подписывает им заявление на временный отдых, и какие обязанности они должны выполнять при этом.

Граждане Российской Федерации, занимающие высокие правительственные посты, — это в первую очередь работники с ответственным функционалом, насыщенным рабочим графиком и, как правило, ненормированным рабочим днем. Однако каждому из них полагается отпуск в соответствии с нормами трудового кодекса РФ. Правда, есть несколько «но».

Для таких должностей, как президент, имеются некоторые поправки к заслуженному отпуску, равно как и для чиновников.

— Если принимать во внимание статьи Трудового кодекса нашей страны, то понятно, что отпуск должен быть у каждого трудящегося гражданина РФ. Президент в первую очередь является государственным служащим. Его отпуск регулируют закон о «Государственной гражданской службе» и КЗоТ (Кодекс законов о труде), — пояснил «Вечерней Москве» политолог Михаил Махов.

Документ о трудовой деятельности госслужащего, занимающего верховный пост, гласит: «Каждый госслужащий имеет право на отпуск в течение 35 календарных дней». Более того, как указывается в документе, тот же президент имеет право на «дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет». При этом глава государства вправе не брать отпуска при условии высокой занятости.

— Нужно учесть, что даже во время отпуска президент остается на своем посту, поэтому во время отдыха он может проводить официальные встречи с мировыми лидерами и рабочие поездки. Глава государства должен оставаться в пределах досягаемости для министра обороны и главы правительства, — рассказал политолог.

Мэр города тоже уходит в отпуск, но, в отличие от президента, у него есть множество заместителей, которые могут временно взять на себя его функции. Однако градоначальник тоже должен находиться в зоне досягаемости своих замов.

Но кто же подписывает одобрение на отпуск президенту страны и мэру?