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Минтранс согласовывает проект переноса грузового порта в район Сокского карьера
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Минтранс согласовывает проект переноса грузового порта в район Сокского карьера 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Перенос порта к реке Сок может растянуться на годы
Проект планировки территории для строительства грузового порта в район Сокского карьера. Об этом 63.ru в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— Документация находится в стадии согласования и утверждения. Сроки строительства пока не определили. Грузовой речной порт располагается и функционирует на прежней территории (стрелка рек Волги и Самары — прим.63.ru), — сообщили в Минтрансе.
Грузовой порт планируют построить в районе моста через реку Сок и Сокского карьера на участке площадью 68 га. Он будет представлять собой мультимодальный комплекс.
Схема участка, где хотят построить порт
В проекте подрядчик должен обозначить схему размещения объекта, его параметры и план развития, два-три варианта технологии и компоновки портовых перегрузочных комплексов, а также оценку экологической обстановки. Справилась ли компания со своей работой, станет известно по итогам согласования документации.
Дачники выступили против переноса грузового порта. Они считают, что это негативно повлияет на их жизнь и жизнь всего города.
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