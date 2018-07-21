Религиозные праздники 22 июля

Константин Лебедев был простым сельским священником в Пермской губернии. В 1917 году ему было 35 лет, он служил в Спасской церкви в селе Уецком, в 70 километрах от города Камышлова и после революции остался на приходе, где всего духовенства было — он да псаломщик.

А по всему уезду уже начались дикие, безудержные расправы над духовенством. Каждая неудача на фронте вызывала ужесточение террора. Причем приговор «расстрел», или «высшая мера наказания», мог означать мучительное, ужасное умерщвление.

19 января 1918 года патриарх Тихон опубликовал посление, в котором писал: «ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем неповинных людей (…) с беспощадной жестокостью, без суда, с попранием всякого права и законности», и предал анафеме «всех христиан или хотя бы по рождению таковых», которые творили насилие над невинными людьми.

Уже тогда стало ясно, что советская власть попытается уничтожить церковь, не считаясь ни с какими законами.

Буквально с первых ее дней началось активное закрытие монастырей и приходских храмов. В 1918-1920 годах из 1025 дореволюционных обителей было закрыто 673 монастыря и несколько тысяч приходских храмов.

В 1917 году настало время массового мученичества за веру. Первомучеником российского духовенства стал протоиерей Иоанн Кочуров, убитый большевиками после отступления отряда генерала Краснова из Царского Села только за то, что попытался обратиться к народу со словами мира и утешения во время крестного хода об установлении мира. Крестные ходы стали расстреливать.

Волна гонений нарастала. «Церковников» уничтожали с неслыханной жестокостью. Казни часто сопровождались изощренными пытками и надругательствами. Так, по данным «Союза духовенства и мирян» города Архангельска , «в Архангельской губернии священник Шангин был убит, а тело разрублено на куски, священник Сурцов много дней подвергался издевательствам, после чего был расстрелян, священник Распутин убит, а тело отдано на съедение собакам». Массовые казни совершались часто без суда и следствия, без соблюдения даже собственных советских законов.

Но и в кровавые, зловещие дни лета 1918-го отец Константин Лебедев не пытался скрыться от грозящей опасности и и продолжал совершать богослужения.

21 июля 1918 года после литургии к нему явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними на станцию Поклевскую, в полевой штаб. Там отца Константина заперли в сторожке при пожарной охране, а в ночь на 22 июля там же и казнили без суда и следствия. Перед смертью его зверски истязали: «борода вырвана с мясом», «кожа на лбу надрезана и задрана, на ладонях мягкие места срезаны, сухожилия на костях рук перерезаны». Ночной сторож слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить, а не мучить.

Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом.

17 июля 2002 года он года был причислен к лику святых новомучеников Российских.

Пост 9 ава 2015

Девятое ава (Тиш’а бе-ав) — национальный день траура еврейского народа, день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

В этот день верующие иудеи ничего не едят и не пьют, не моются, не надевают кожаную обувь и даже не изучают Тору (кроме нескольких скорбных текстов), ибо она является источником радости. Вечером в синагогах после молитвы читают Плач Иеремии (32-я часть Танаха, 6-я книга Ктувим) где автор, современник разрушения Первого Храма, оплакивает эту национальную катастрофу, в корне изменившую жизнь народа.

А началось все, по преданию, с «греха разведчиков». Когда Моисей привел евреев к границам Земли Обетованной, они побоялись сразу войти в нее и упросили Моисея отправить туда сначала разведчиков, чтобы они убедились, действительно ли она так хороша. И хотя это было явным неверием Богу, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, Моисей согласился отправить глав 12 колен израилевых на разведку. Но вернувшись, 10 из них наговорили соплеменникам всяких ужасов, и только двое утверждали, что Земля Обетованная прекрасна. Народ, естественно, поверил большинству, и всю ночь с 8-го на 9-е ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне. И Бог, чтобы вразумить их и показать, что в тот раз они плакали напрасно, с тех пор давал им в этот день множество настоящих поводов для плача.

Первым наказанием стал запрет поколению, вышедшему из Египта, войти в Святую Землю — люди, усомнившиеся в Боге, были обречены сорок лет скитаться по пустыне. Во-вторых, за то, что евреи отказались войти в Израиль в выбранное Богом время, им было теперь суждено завоевывать эту землю в войнах, хотя они могли получить ее безо всяких усилий.

Но и обосновавшись на Земле Обетованной, евреи продолжали грешить. И самым тяжким их грехом было идолопоклонство. По свидетельству пророка Иеремии, современника разрушения Первого Храма, объектом поклонения стал и сам Храм: люди видели в нем фетиш, забывая о Том, для кого они этот Храм построили. Орудие достижения цели стало самоценным, затмив собой цель — службу Богу, общение со Всевышним. И Бог убрал соблазн — 9 ава 586 года до н.э. вавилоняне разрушили Храм, построенный Соломоном в IX веке до н.э., а евреев увели в плен.

В тот же день в 70 году н.э. легионеры Тита Веспасиана разрушили Второй Храм, построенный в IV веке до н.э., а в 135 году римляне захватили Бейтар — последний оплот восстания Бар-Кохбы, после чего началось массовое изгнание евреев из Израиля, — и через несколько лет распахали саму Храмовую гору в Иерусалиме

9 ава в 1095 папа Урбан II объявил о начале Первого крестового похода, погубившего десятки тысяч евреев и уничтожившего множество еврейских общин; в 1146 году, во время Второго крестового похода начались погромы в еврейских общинах Германии Франции , а в 1290 году — изгнание евреев из Англии

В этот день король Испании Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании (1492 год), римских евреев переселили в первое в истории гетто (1555 год), казаки Богдана Хмельницкого вырезали тысячи евреев в Польше Украине и Бессарабии (1648 год), началась депортация евреев из Варшавского гетто и задымила труба крематория в лагере смерти в Треблинке (1942 год).

И, по преданию, до тех пор, пока евреи не раскаются в грехе неверия, будут появляться все новые и новые поводы для плача в этот день.

Поэтому ортодоксальные иудеи, строго следующие традиции, начинают соблюдать траур уже за три недели до 9 ава, усиливая проявление скорби в последние 9 дней этого, начиная с 1 ава. Они воздерживаются от мяса и вина (все дни, кроме субботы), не надевают новых и праздничных одежд, дважды в день читают траурные стихи (кинот) и скорбные псалмы 136-й и 78-й.

А еще в дни траура не слушают музыку (потому что «левиты не поют больше в Храме»), не ходят в гости, не путешествуют и даже воздерживаются супружеской близости.

Вечером накануне 9 ава в Израиле закрыты все театры, кино и концертные залы.