Курск и Курский район объединились ради дорог и новостроек 

Соглашение о создании агломерации направлено на реализацию ряда проектов, в частности, участие в госпрограмме.
Раньше возможности подать заявку не было — в проекте могут участвовать только городские агломерации с населением от полумиллионачеловек. При этом, Курск и Курский район остаются самостоятельными территориальными единицами.
"Создание агломерации не влечет изменения границ наших муниципальных образований, — подчеркнул глава Курского района Владимир Рыжиков. — Соглашение направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества и развитие наших территорий". Новшество направлено и на реализацию ряда других проектов в сферах жилищного строительства, бизнеса, повышения уровня и качества жизни населения.