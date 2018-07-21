Курск и Курский район объединились ради дорог и новостроек

Соглашение о создании агломерации направлено на реализацию ряда проектов, в частности, участие в госпрограмме.

Раньше возможности подать заявку не было — в проекте могут участвовать только городские агломерации с населением от полумиллионачеловек. При этом, Курск и Курский район остаются самостоятельными территориальными единицами.