Людмила Варакина: «Горячее лето 2018» — туристы, аварии и выборы

Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области , учредитель и член регионального штаба ОНФ в Свердловской области о региональной информационной повестке:

На заседании правительства региона губернатор Евгений Куйвашев заявил, что фестиваль православной культуры «Царские дни» в регионе посетило больше 120 тыс. человек.

«По количеству гостей и внимания, которое было привлечено к нашему региону, показатели рекордные. 86 тыс. иностранных болельщиков посетили матчи чемпионата мира, свыше 50 тыс. человек — «Иннопром» и российско-китайское Экспо. И 120 тыс. человек стали участниками Царских дней», — цитирует слова Куйвашева информационное агентство Znak.com.

Властям, конечно, виднее, кого было больше — иностранных футбольных болельщиков или православных паломников, однако последних практически не было видно. В сквере у ККТ «Космос» около Храма-на-Крови для них развернули палаточный лагерь, который по словам журналистов, был практически пустым. Где находились эти 120 тысяч, где они обитали? Екатеринбург же в эти дни встал в огромные пробки — перекрытые улицы до, во время и после крестного хода и в момент движения кортежей патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Пока чиновники Свердловской области участвовали вместе с патриархом в мероприятиях, посвящённых 100-летию убийства последнего русского царя, в небольшом городке на севере произошло ЧП федерального масштаба. В Североуральске произошёл обвал бетонного русла реки Калья, потоки грязи попали в систему водозабора и в дома горожан стала поступать вода плохого качества. Людям начали выдавать воду по паспорту, с расчётом два литра в руки. Как написала в своём телеграм-канале Екатерина Винокурова, в городе хаос, паника и драки за воду, а мэр Североуральска Василий Мартюшенко даже не вышел из отпуска.

Ещё одна горячая точка на карте Свердловской области, о которой пока не пишут журналисты — Горноуральский городской округ. В посёлках округа Николо-Павловском, Горноуральском, Новоасбесте и Первомайском закрыли очистные сооружения, отходы сливают в водоемы, что может привести к ситуации, подобной в Североуральске. Кроме того, местные жители жалуются на возросшее количество несанкционированных мусорных свалок в округе, отсутствие горячей воды летом. Инициативная группа жителей пригорода Нижнего Тагила начала сбор подписей за отставку руководства Горноуральского городского округа, надеясь таким образом обратить внимание Губернатора Свердловской области на коммунальные проблемы.

А у Губернатора нынче ещё одна головная боль — выборы в Екатеринбургскую городскую думу. На 18 депутатских мест претендуют 143 человека. В некоторых округах конкуренция — 12 человек на место. Среди кандидатов — актриса телевизионного шоу «Уральские пельмени», сыновья депутатов и коммунальные короли столицы Среднего Урала. На прошлой неделе у начальника штаба одного из кандидатов сожгли личный КАМАЗ, на этой — избили известного Политтехнолога. Что будет впереди — остаётся только догадываться. В любом случае нас ожидают горячие выборы.