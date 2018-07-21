Глава департамента градостроительства Оренбурга оштрафован на 50 тыс. рублей

Начальник департамента градостроительных отношений администрации Оренбурга получил штраф за зарастание сорнякам сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Оренбургской области.

В ходе проверки, в июне 2018 года сотрудники ведомства установили, что участок площадью более 365 га, расположенный в Оренбургском районе, зарос сорной растительностью. Гербологическая экспертиза показала, что земля не использовалась для сельскохозяйственных целей долгое время (более трех лет).

Одним из долевых собственников земли выступает администрация Оренбурга. В результате бездействия городских чиновников, земельный участок зарос сорной растительностью, что привело к истощению почв и выбыванию земли из сельскохозяйственного оборота.