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Глава департамента градостроительства Оренбурга оштрафован на 50 тыс. рублей
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Глава департамента градостроительства Оренбурга оштрафован на 50 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Начальник департамента градостроительных отношений администрации Оренбурга получил штраф за зарастание сорнякам сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Оренбургской области.
В ходе проверки, в июне 2018 года сотрудники ведомства установили, что участок площадью более 365 га, расположенный в Оренбургском районе, зарос сорной растительностью. Гербологическая экспертиза показала, что земля не использовалась для сельскохозяйственных целей долгое время (более трех лет).
Одним из долевых собственников земли выступает администрация Оренбурга. В результате бездействия городских чиновников, земельный участок зарос сорной растительностью, что привело к истощению почв и выбыванию земли из сельскохозяйственного оборота.
Начальник департамента градостроительства земельных отношений привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Кроме того региональный Россельхознадзор обязал городскую администрацию устранить выявленное нарушение земельного законодательства.
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