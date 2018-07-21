Военные РФ и Таджикистана провели совместные учения в горах Памира

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Военнослужащие России Таджикистана уничтожили условные террористические группы, прорвавшиеся через государственную границу Таджикистана, на завершающем этапе совместных оперативно-стратегических учений по территориальной обороне Хорогского гарнизона на полигоне Джелонди. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Мотострелковые подразделения 201-й военной базы отработали вопросы взаимодействия с таджикистанскими силовиками в ходе совместной антитеррористической операции по освобождению и зачистке населенного пункта от «незаконных военных формирований», которые прорвались через границу. Звено российских штурмовиков Су-25 обеспечили огневую поддержку группировки войск с воздуха. В завершающем эпизоде учений военнослужащие России и Таджикистана преследовали и уничтожили отходящих «террористов» в горной местности", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в учениях, которые впервые проводятся на полигоне около города Хорог в горах Восточного Памира, со стороны 201-й российской военной базы были привлечены мотострелковые подразделения в составе около 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны таджикистанских силовиков привлекалось около 700 человек и более 40 единиц техники. В мобилизационных мероприятиях принимали участие до 10 тыс. офицеров и солдат запаса Таджикистана.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Он располагается в городах Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.