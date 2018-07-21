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Военные РФ и Таджикистана провели совместные учения в горах Памира
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Военные РФ и Таджикистана провели совместные учения в горах Памира 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащие России и Таджикистана уничтожили условные террористические группы, прорвавшиеся через государственную границу Таджикистана, на завершающем этапе совместных оперативно-стратегических учений по территориальной обороне Хорогского гарнизона на полигоне Джелонди. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Мотострелковые подразделения 201-й военной базы отработали вопросы взаимодействия с таджикистанскими силовиками в ходе совместной антитеррористической операции по освобождению и зачистке населенного пункта от «незаконных военных формирований», которые прорвались через границу. Звено российских штурмовиков Су-25 обеспечили огневую поддержку группировки войск с воздуха. В завершающем эпизоде учений военнослужащие России и Таджикистана преследовали и уничтожили отходящих «террористов» в горной местности", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в учениях, которые впервые проводятся на полигоне около города Хорог в горах Восточного Памира, со стороны 201-й российской военной базы были привлечены мотострелковые подразделения в составе около 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны таджикистанских силовиков привлекалось около 700 человек и более 40 единиц техники. В мобилизационных мероприятиях принимали участие до 10 тыс. офицеров и солдат запаса Таджикистана.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Он располагается в городах Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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