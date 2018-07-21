Почти миллион в день обойдется содержание «Ростов-Арены».

330 млн рублей в год будет стоить содержание «Ростов-Арены». Самые большие затраты приходятся на инженерное обслуживание и клининг в дни матчей. В такие дни численность обслуживающего персонала возрастает в 5 раз — до 250 человек. Отдельная статья расходов — уход за газоном, рассказал глава администрации Ростова Виталий Кушнарев

До конца 2019 года все расходы по содержанию стадиона несет федеральный бюджет. Далее запланирован постепенный переход «Ростов-Арены» в собственность региональных властей. С 2020 по 2023 финансирование разницы между доходами от деятельности стадиона будет вестись на средства федерального и областного бюджетов по схеме: 95% федеральных средств и 5% региональных.

Сейчас донские власти разрабатывают программы полноценного использования стадиона для безубыточного использования. Только на матчах ФК «Ростов» в РФПЛ власти останавливаться не планируют, хотя и уверены, что команда сможет выйти в Еврокубки. Полных трибуны ожидают на товарищеском матче Россия Чехия . Команды встретятся на стадионе «Ростов-Арена» 10 сентября. Также в планах проведение спортивных соревнований по другим видам спорта, концертов и т.д.

А к 2025 году на левом берегу Дона появится большой спортивный кластер. Он будет включать в себя несколько баз для подготовки по 18 спортивным направлениям. Вдобавок к уже построенной «Акватории» и реконструированному Гребному каналу, будут появляться другие объекты — и Ледовый дворец на 5,5 тысячи зрителей, и «Гандбол-Арена», и конноспортивный комплекс, которые позволят развивать на высоком уровне почти два десятка видов спорта.