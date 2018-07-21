Пашинин Анатолий Анатольевич

Дата рождения: 15 сентября 1978 года

Место рождения: Светловодск, УССР

Знак зодиака: Дева

Анатолий родился в семье, где по мужской линии практически все мужчины становились военными. Его дед служил в авиации, отец — во флоте, старший брат нес службу в ВВС Украины . Детство Пашинин провел занимаясь спортом: боксом и каратэ, в котором достиг значительных успехов. До окончания школы подумывал последовать примеру отца и зачислиться во флот, но решил получить высшее образование. Отучившись на двух специальностях, «экономика» и «металлургия и охрана окружающей среды», Анатолий понял, что его сфера интересов находится далеко от тех знаний, которые он получил. Несмотря на то, что уже на пятом курсе он успешно занимался маркетингом, Пашинин решился на отчаянную авантюру. Не имея знакомств и серьезного материального достатка, он отправился в Москву и поступил в театральное училище имени Щепкина. Как сообщил будущий артист одному из своих педагогов Римме Солнцевой , главной мотивацией для него была жажда славы.

В 2001 году Анатолий появился в эпизодах сериалов «Next 2» и «Львиная доля», с чего и началась его кинокарьера. Вышедший вскоре сериал украинского производства «Ундина» принес Панишину первую настоящую популярность. На съемках произошел неприятный инцидент: по сюжету герой Панишина ныряет в воду не в самое теплое время года. Анатолий едва не утонул из-за переохлаждения, к счастью его оперативно вытащили дежурившие спасатели. Лучшей работой артиста принято считать сериал «Грозовые ворота», где он сыграл роль старшего лейтенанта Доронина, несущего службу в Чечне . С 2014 года Панишин снимается значительно реже, поскольку его главным интересом стала политика. Актер уехал в Украину, чтобы сначала поддержать Евромайдан, а затем вступил в ряды Украинской добровольческой армии, с которой связан до сих пор.

Личная жизнь

Анатолий Панишин никогда не был женат. Сам он объясняет это своим темпераментом и ревнивостью. Более того, он испытывает ревность не только к той, с кем живет в настоящий момент, но и ко всем, с кем имел отношения ранее. Журналисты неоднократно отмечали, что актер склонен к женоненавистничеству. В 2017 году появилась информация, что Панишин погиб во время боевых действий, но он поспешил опровергнуть это. «Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив», — заявил он.

Фильмография

2001 — Львиная доля

2002 — Провинциалы

2002 — Мужская работа-2 2002 — Next 2 2003 — Огнеборцы

2003 — Инструктор

2003 — Братство кентавров

2003 — Желанная

2003 — Ундина

2003 — Даже не думай!

2004 — Украденное счастье

2005 — Право на любовь

2006 — Всё включено

2006 — Грозовые ворота

2006 — Грозовые ворота

2007 — Закон мышеловки

2008 — Братья-детективы

2008 — Пуговица

2008 — Адмиралъ

2008 — На крыше мира

2008 — Мы из будущего

2008 — Преданный друг

2009 — Вторые (Отряд Кочубея)

2009 — Дом с сюрпризом

2009 — Когда растаял снег

2010 — Побег

2010 — Я тебя никому не отдам

2011 — Побег 2 2011 — Расплата

2011 — Казнокрады

2011 — Военно-полевая афера

2011 — Говорит полиция

2012 — Ночные ласточки

2012 — МУР 2012 — Искатели приключений

2012 — Zолушка

2013 — Любовь на миллион

2017 — Правило боя