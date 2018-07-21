Кем был в советское время «министр пропаганды» Чечни Мовлади Удугов

Мовлади Удугов — один главных идеологов ваххабизма в Чечне . Во многом эту роль ему позволило занять советское прошлое, в котором он вел активную журналистскую деятельность.

Фамилия не настоящая

Мовлади Удугов родился 9 февраля 1962 года в Грозном . По одним данным он был выходцем из тейпа Ширди, по другим — из Харачой. Удугов — не настоящая его фамилия. По отцу он был Тимишевым. О причинах смены фамилии существуют две версии.

Согласно первой, в середине 80-х Тимишев попался на магазинной краже. Отсидев несколько лет и выйдя на свободу, он страстно желал заниматься журналистикой, однако с такой замаранной фамилией это было проблематично. Вот и взял он материнскую фамилию Удугов а заодно и скрыл судимость.

По другой версии, Удугов — «нагулянный ребенок», и кто его отец, неизвестно. Говорят, что именно по этой причине родной тейп не признает Удугова как равного.

Комсомольский активист

Наклонность Удугова к писательству проявилась еще со школы: в старших классах он начал сотрудничество с районной газетой «Комсомольское племя». По окончании школы ему стало тесно в Грозном, и он решил развивать свои таланты в Москве . Но не тут-то было. В 1979 году он пытался поступить на журфак в МГУ , однако не прошел конкурсный отбор.

Следующей его целью стал Институт стран Азии и Африки, но написав вступительное сочинение на тройку, посчитал дальнейшую сдачу экзаменов пустой тратой времени. Существуют данные, что Удугов все же поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета и даже какое-то время там обучался. Однако подтверждений этой информации нет.

В вуз Удугов таки поступил, правда, на заочное отделение. С 1983 по 1988 год он учился на экономическом факультете Грозненского университета по специальности «Бухучет в промышленности». Не то, что хотел, но лучше чем ничего.

Являясь студентом-заочником, Удугов вступил в ряды ВЛКСМ и начал работать в гудермесской газете «Красное знамя». Один из нынешних руководителей Чеченской республики, близко знавший Удугова, отмечает, что это был подающий большие надежды журналист. «Он хорошо писал, и его много хвалили».

Одно время Удугов даже приобщился к экологическому движению, публикуя разоблачительные статьи о местном химическом заводе. В 1988 году он занимал должность главного редактора газеты «Ориентир», запрещенной год спустя обкомом партии. На нелегком писательском поприще Удугову помогал еще один литератор и будущий террорист Зелимхан Яндарбиев

Существует и обратное мнение об Удугове журналисте. Его бывший коллега, пожелавший остаться неназванным, отмечает, что Удугов был неглупым парнем, хорошим организатором, но никак не журналистом. Писать по-настоящему интересно он не умел. Исключение разве что составляют телевизионные программы, которые Удугов набивал на пишущей машинке, сидя в уголке, заметил коллега.

Путь в никуда

Устроившись работать на местное телевидение, Удугов открыл для себя больше перспективы, имея возможность продвигать свои политические взгляды. С 1989 года им завладевают «национальные интересы» и идеи независимости Чечни: он становится активным членом общественно-политических организаций «Кавказ» и «Барт», а вскоре попадает в Президиум исполкома Общенационального конгресса чеченского народа, где занимает должность председателя Комитета информации.

Во время памятных событий осени 1991 года именно благодаря Удугову стал возможен выход в эфир генерала Дудаева и его обращение к народу. С этого времени Мовлади Удугов становится одним из ближайших сподвижников президента самопровозглашенной республики Ичкерия Джохара Дудаева. В декабре 1991 года ему уже доверяют пост министра информации и печати Чечни.

Новоиспеченный «министр пропаганды» и по совместительству бригадный генерал Удугов с завидным постоянством выступал с заявлениями от имени боевиков, как в прессе, так и по радио, используя откровенную антироссийскую и антисемитскую риторику. Отныне за ним прочно закрепляется прозвище «Чеченский Геббельс».

По мнению главного редактор еженедельника «Аргументы Недели» Андрея Угланова, «во многом благодаря Удугову чеченская кампания 1994—1996 годов закончилась для федеральной власти поражением».

В дальнейшем Удугов метит еще выше. В 1997 году он баллотируется на пост президента Чечни, однако ораторские навыки здесь ему не помогли — он набирает всего 1% голосов избирателей. В 1999 году, не найдя себе применения на родине, он пускается в затяжное зарубежное турне, попутно основывая интернет-ресурс «Кавказ-Центр», осуществлявший пропагандистскую поддержку чеченских боевиков.