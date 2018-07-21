Оренбургский чиновник заплатит 50 000 рублей за сорняки

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора , земельный участок в Оренбургском районе выбыл из сельскохозяйственного оборота из-за бездействия чиновников администрации Оренбурга

Специалисты ведомства в июне 2018 года провели плановую проверку, в результате которой был обнаружен участок площадью 365 га, который полностью зарос сорняками.

«Зафиксированное состояние земельного участка свидетельствует о его длительном неиспользовании (более трех лет) для сельскохозяйственных целей, что подтверждено результатами гербологической экспертизы», — говорится в официальном сообщении.

По закону земли сельскохозяйственного назначения должны охраняться. На них следует сохранять плодородие. Однако администрация допустила зарастание земли, из-за чего на ней начались процессы, приводящие к истощению почвы.