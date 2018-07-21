Домашние растения смогут следить за чистотой воздуха в квартире

Американские ученые разработали проект создания генетически модифицированных растений, которые смогут «следить» за концентрацией опасных веществ в доме. Такие растения смогут оповещать хозяина о потенциальной опасности, например, меняя цвет листьев. Идея проекта описана в статье, опубликованной в журнале Science.

Домашние растения в скором времени могут стать не только украшением квартиры или офиса, но и полезным датчиком, который расскажет о чистоте воздуха. Профессор Университета Теннеcси Нил Стюарт , занимающийся синтетической биологией, вместе с коллегами предложил концепцию такого растения. По идее авторов, генетическая модификация может заставить это растение реагировать, например, на плесень, радон или высокие концентрации летучих органических соединений.

Авторы исследования ссылаются на уже существующие успешные проекты в этой области, в которых Стюарт принял участие в качестве автора или соавтора. В одном из таких проектов ученые модифицировали геном растений так, что они начинают «светиться», если содержание азота в почве слишком низкое или слишком высокое. Увидеть это «свечение» можно с помощью специальных фильтров. Аналогичного эффекта можно добиться и для комнатных растений. Другой вариант «биосигнализации» — постепенно менять цвет листьев, в зависимости от концентрации опасных веществ в воздухе.

Согласно задумке авторов, выполнять роль биосенсоров для дома могла бы своеобразная «зеленая стена» — большое число растений, занимающих всю стену комнаты. Таким образом можно обеспечить большую плотность «датчиков» и значит — повысить их эффективность. Авторы уже приступили к реализации проекта и в скором времени планируют начать его внедрение в производство.

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