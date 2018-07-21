Pussy, Трампопутин и красота по-земфирски: итоги недели в картинках

Интернет-пользователи осудили выходку активистов панк-группы Pussy Riot, которые выбежали на поле в разгар финала ЧМ-2018. Кроме того, в Сеть было выложено видео, где следователь жалеет, что допрашивает этих молодых людей не в 37 году.

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В своем интервью активистка Pussy Riot Вероника Никульшина заявила, что своими проделками участники группы помогли сборной Франции победить, поскольку сорвали атаку хорватов. (коуб)

А вот что происходило около футбола. На Никольской улице болельщик облил Жириновского пивом. Оказалось, что это был Глеб С., журналист независимого интернет-издания, существующего на пожертвования читателей. В итоге суд арестовал его на 14 суток.

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По поводу этой встречи высказывались многие, в том числе и Арнольд Шварценеггер . По его мнению, Трамп на встрече с Путиным вел себя как «раскисшая макаронина».

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Тем временем, американский журнал Time поместил на обложку Трампопутина.

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А официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение Владимира Путина Дональду Трампу о проведении еще одного референдума в Донбассе.

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Продолжается история с горе-пиарщицей «Леруа Мерлен»: на портале по поиску вакансий и подбору специалистов HeadHunter появилось резюме, согласно которому Панина ищет работу за 300 тысяч рублей. в месяц.

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Новости медицины: врачей Башкирии увлек селфи-флешмоб в поддержку коллеги-анестезиолога, обвиненного в нарушении медицинской этики после селфи на фоне пациента. (коуб)

А пока суд да дело, Китайцы скупили весь российский минтай.

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И под конец — шоу от певицы Земфиры. Сначала она высказалась о своем отношении к молодым набирающим популярность певицам Гречке и Монеточке, что вызвало бурное обсуждение и высмеивание в Сети. А после Земфира объявила, что готова отвечать на вопросы фанатов, но при этом отказалась давать интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Не остался безучастным и Юрий Лоза , удостоив общественность очередным экспертным мнением по поводу всей ситуации. А «Арт-ридус» объединил все это в одной гифке.

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На этой звездной ноте «Арт-Ридус» желает вам хороших выходных, прогулок и теплого общения с близкими!