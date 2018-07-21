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В Черкесске разыскивают мужчину со шрамами на голове
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В Черкесске разыскивают мужчину со шрамами на голове 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчину из Черкесска разыскивают родственники и полицейские, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.
Дмитрий Александрович Кордик ушёл из дома 20 июня в неизвестном направлении. Уже месяц он не выходит на связь, и его местоположение неизвестно. Дмитрию 45 лет, он среднего роста и худощавого телосложения. У него чёрные волосы и карие глаза, а на теменной части головы заметны шрамы после операции.
Всем, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Дмитрия, просьба обращаться по телефону 8-8782-29-26-60, 8-928-030-10-32 или в любой ОВД по номеру «02».
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