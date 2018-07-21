В Черкесске разыскивают мужчину со шрамами на голове

Мужчину из Черкесска разыскивают родственники и полицейские, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.

Дмитрий Александрович Кордик ушёл из дома 20 июня в неизвестном направлении. Уже месяц он не выходит на связь, и его местоположение неизвестно. Дмитрию 45 лет, он среднего роста и худощавого телосложения. У него чёрные волосы и карие глаза, а на теменной части головы заметны шрамы после операции.

Всем, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Дмитрия, просьба обращаться по телефону 8-8782-29-26-60, 8-928-030-10-32 или в любой ОВД по номеру «02».