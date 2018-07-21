Лечивший президента Буша‐старшего врач убит в США

Кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша‐старшего по имени Марк Хаускнехт застрелен в Техасе, сообщает Khou.

В пятницу утром Хаускнехт проезжал на велосипеде близ медицинского центра в Техасе, когда в него выстрелил поравнявшийся с ним велосипедист. По предварительным данным убийцей является светлокожий испаноязычный мужчина, который был одет в темную куртку и черную шапку.

Хаускнехт сам вызвал скорую после того, как в него выстрелили, но спасти его врачи не смогли. Он скончался уже в больнице. Полицейские начали работу по поимке преступника. Обстоятельства происшествия выясняются.

Погибший специализировался на сердечно-сосудистых заболеваниях и имел 40-летний опыт работы. Представитель семьи президента Джорджа Буша-старшего Джим МакГрат сказал, что доктор Хаускнехт лечил у главы государства сердечную аритмию в 2000 году. Президент Буш выразил свои соболезнования семье доктора Хаускнехта.

«Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его профессионализм и участие. Мы молимся за твою семью», — сказал Буш.