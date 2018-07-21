В Саратовской области необоснованно тратят средства на «Систему-112» 

Саратовские и федеральные телеграм-каналы распространяют информацию о возможных фактах коррупции в стенах правительства Саратовской области. Речь идет о трате бюджетных средств на приобретение программного обеспечения для центра обработки вызовов «Системы-112» (вызов экстренных служб по мобильной связи — прим. ред.). Распространители слуха утверждают, что областная администрация намерена потратить 116 млн рублей на то, что должно поставляться безвозмездно, так как в МЧС существует унифицированное программное обеспечение, внедренное в 37 регионах. Якобы лоббируют сделку начальник управления обеспечения безопасности населения правительства Саратовской области Николай Колесников и руководитель ОГУ «ЦУКС Саратовской области» Виктор Одынский. Распространители информации сообщают, что по этому поводу уже направлено письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Комментарий: именно в Саратове пытаются сделать скандал
Источник «ФедералПресс», знакомый с ситуацией, говорит, что, скорее всего, речь идет о сознательном вбросе, выгодном, с одной стороны, коммерческим структурам, с другой стороны, политическим противникам губернатора Валерия Радаева.
«Это тот случай, когда интересы сошлись. Саратовская ситуация не уникальна, средства на дооснащение инфраструктуры «Системы-112» тратят и другие регионы. В этом году схожие аукционы объявили Красноярский край, Ингушетия, Сахалинская область, Мордовия, Волгоградская область и другие. Но именно в Саратове из этого пытаются сделать скандал», — говорит собеседник «ФедералПресс».
По его словам, финансовым выгодоприобретателем, скорее всего, является санкт-петербургское ООО «НТЦ Протей», которое разрабатывало бесплатную систему для МЧС. Политических же бенефициаров источник назвать затруднился.
Фото: mchs.gov.ru