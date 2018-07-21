В Саратовской области необоснованно тратят средства на «Систему-112»

Вячеславу Володину. Саратовские и федеральные телеграм-каналы распространяют информацию о возможных фактах коррупции в стенах правительства Саратовской области . Речь идет о трате бюджетных средств на приобретение программного обеспечения для центра обработки вызовов «Системы-112» (вызов экстренных служб по мобильной связи — прим. ред.). Распространители слуха утверждают, что областная администрация намерена потратить 116 млн рублей на то, что должно поставляться безвозмездно, так как в МЧС существует унифицированное программное обеспечение, внедренное в 37 регионах. Якобы лоббируют сделку начальник управления обеспечения безопасности населения правительства Саратовской области Николай Колесников и руководитель ОГУ «ЦУКС Саратовской области» Виктор Одынский. Распространители информации сообщают, что по этому поводу уже направлено письмо спикеру Госдумы

Комментарий: именно в Саратове пытаются сделать скандал

Источник «ФедералПресс» , знакомый с ситуацией, говорит, что, скорее всего, речь идет о сознательном вбросе, выгодном, с одной стороны, коммерческим структурам, с другой стороны, политическим противникам губернатора Валерия Радаева

Ингушетия, Сахалинская область, Мордовия, «Это тот случай, когда интересы сошлись. Саратовская ситуация не уникальна, средства на дооснащение инфраструктуры «Системы-112» тратят и другие регионы. В этом году схожие аукционы объявили Красноярский край Волгоградская область и другие. Но именно в Саратове из этого пытаются сделать скандал», — говорит собеседник «ФедералПресс».

По его словам, финансовым выгодоприобретателем, скорее всего, является санкт-петербургское ООО «НТЦ Протей», которое разрабатывало бесплатную систему для МЧС. Политических же бенефициаров источник назвать затруднился.

Фото: mchs.gov.ru